Radwanderung in Duisburg: Alle Infos zum großen Rad-Event

Duisburg. Die Duisburger Radwanderung führt am 3. September in den Süden der Stadt. Geplant ist auch Programm in der Innenstadt. Das müssen Radler wissen.

Die Duisburger Radwanderung feiert einen runden Geburtstag: Die Familien- & Freizeit-Radtour dreht am Sonntag, 3. September, ab 9 Uhr ihre 40. Runde. Der Stadtsportbund Duisburg (SSB) nimmt dabei gemeinsam mit dem ADFC Duisburg Kurs Richtung „sonniger Süden“.

Wie immer werden zwei Strecken abgesteckt. Die kurze 22-Kilometer-Runde ist auch für Familien mit Kindern locker zu bewältigen, versprechen die Organisatoren. Wer mehr will: Der längere Rundkurs führt auf 58 Kilometern bis nach Kaiserswerth und sogar über den Rhein. Zwischenstationen für die Familientour sind unter anderem Tiger & Turtle oder die Kaiserpfalz Kaiserswerth mit Burghof.

Tourpässe gibt’s ab 21. August und am 3. September an den Startpunkten

Der Streckenverlauf wird am Samstag, 2. September, rechtzeitig als GPS-Datei auf der Internetseite des Stadtsportbundes Duisburg (www.ssb-duisburg.de) digital eingestellt. Zudem gibt es genaue Streckenpläne am Veranstaltungstag an den Startpunkten. Allen, die sich ohne Navi orientieren, weisen gelbe Pfeile den Weg. Die kostenlosen Startpässe liegen ab Montag, 21. August, in der Hauptstelle der Sparkasse Duisburg an der Königstraße, der Geschäftsstelle des Stadtsportbunds an der Bertallee im Sportpark sowie in der Tourist Information Duisburg an der Königstraße aus.

Nach der erfolgreich absolvierten Tour landen alle Pässe in einer Box. Unter den Teilnehmenden werden wertvolle Preise, darunter auch ein E-Bike, ausgelost. Im Ziel gibt es eine Urkunde für alle Radler. „Es geht für uns um mehr, als nur die ‚Null‘ zu feiern“, sagt SSB-Geschäftsführer Uwe Busch. „Wir wollen die Radwanderung nach der Corona-Unterbrechung wieder als ein Familienevent etablieren. Im vergangenen Jahr radelten über 1000 Duisburgerinnen und Duisburger mit. Zum 40. wollen wir noch mal was draufsatteln.“

Auf der Königstraße beginnt am 3. September ab 10 Uhr der Fahrradmarkt, Kinder können auf dem Radparcours ihre Geschicklichkeit testen und die Beherrschung des Fahrrads üben. Foto: Stephan Eickershoff / FUNKE Foto Services

Bis 17 Uhr muss die letzte Kontrollstation passiert werden

Wer Lust hat, bereits früh auf dem Rad zu sein, kann ab 9 Uhr an den Start gehen. Wer gern ausschläft: Bis 17 Uhr muss die letzte Kontrollstation passiert sein. Start und Ziel ist jeweils die Königstraße (Höhe Sparkasse). Der Einstieg ist aber auch an den Kontrollstellen auf der Route möglich, sie werden rechtzeitig vor dem Start veröffentlicht.

In der City lädt ab 10 Uhr (bis 17 Uhr) ein Fahrradmarkt zum Warmlaufen vor dem Aufsatteln oder zum Verschnaufen nach der Rundreise ein. Neben der Kontrollstelle des ADFC präsentieren sich dort einige Anbieter zu Fahrradtechnik, Tourismus und Fahrradsicherheit. Zusätzlich ist für die Kinder ein kleiner Radparcours geplant. Ein Radflohmarkt lädt zur Schnäppchenjagd ein. Die Gastronomiestände sorgen für die notwendige Stärkung vor oder nach der Rundreise.

Als Partner sind die Stadtwerke Duisburg, die Wirtschaftsbetriebe Duisburg, die Sparkasse Duisburg, die König-Brauerei, Duisburg Kontor und die Gebag im Team.

Die Stadt unterstützt die Aktion „Duisburg sitzt im Sattel“ ebenfalls. Weitere Informationen unter: www.ssb-duisburg.de

