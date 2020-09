Unter dem Motto #HomeBike 2020 können sich Radwanderer in Duisburg am Sonntag auf den Weg machen. Vier Strecken stellen Stadtsportbund und AFDC zur Auswahl.

Radwanderung Radwanderung: Am Sonntag auf eigene Faust

Duisburg. Die 38. Duisburger Radwanderung wird am Sonntag nachgeholt. Auf diesen vier Strecken können sich die Radler auf eigene Faust auf den Weg machen.

Die Wettervorhersage verspricht beste Bedingungen für die 38. Duisburger Radwanderung am nächsten Sonntag, 6. September: 19 Grad und das bei heiter bis wolkigem Himmel. Da kann die Tour, die im April wegen der Corona-Pandemie in gewohnter Form nicht stattfinden konnte, allein oder mit der Familie nachgeholt werden.

Routen für vier Erlebnistouren stehen im Netz

Der Stadtsportbund Duisburg und der ADFC haben dazu vier Erlebnisrouten für Radler ins Netz gestellt. Je zwei Strecken führen über familienfreundliche 23 Kilometer, zwei weitere erlauben, die Stadt auf sportlichen 50 Kilometern von ihren schönsten Seiten zu sehen. Die Touren lassen sich im Netz herunterladen. Die Adressen: www.ssb-duisburg.de, www.stadtradeln.de/duisburg und www.adfc.de. Das Motto lautet: #HomeBike 2020.

Kilometer sammeln für die Kampagne „Stadtradeln“

Die Radler können durch ihre Teilnahme die Aktion Stadtradeln unterstützen. Alles, was es dazu braucht: Die gefahrenen Kilometer sind online zu dokumentieren und kommen dem Gesamtergebnis der Stadt Duisburg zu Gute. Näheres zum Stadtradeln finden Sie auch unter www.stadtradeln.de/duisburg.

Wer an den Start geht und dies mit einem „Beweisfoto“ oder einer Streckennotiz über eine App dokumentiert, hat Aussicht, wertvolle Sachpreise zu gewinnen. Im Lostopf ist unter anderem ein Gutschein im Wert von 500 Euro von Litte John Bike. Die Fotos können an die Mailadresse homebike@ssb-duisburg.de gesendet werden.

Reizvolle Strecken über 23 und 50 Kilometer

Darüber hinaus können sich die Radwanderer auch ihre Teilnahme-Urkunde herunterladen. Als Strecken hat der Stadtsportbund für Entdecker die Touren „Du-Mitte/Rheinpark“ und „Meiderich-West“ über jeweils 23 Kilometer vorgezeigt. Wer es länger mag: Über 50 Kilometer geht es gen Süden in Richtung Schloss Heltorf oder in den Westen zum Elfrather See.