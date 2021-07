Radlerin auf Sittardsberger Allee lebensgefährlich verletzt

In Duisburg-Buchholz ist eine Fahrradfahrerin (74) lebensgefährlich verletzt worden.

Duisburg. Eine 74-Jährige ist in Buchholz lebensgefährlich verletzt worden. Die Fahrradfahrerin wurde auf einer Kreuzung von einem Auto erfasst.

Eine 74 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Buchholz schwer verletzt worden. Das hat die Polizei Duisburg am Samstagmorgen mitgeteilt.

Zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam es nach Angaben des Präsidiums gegen 14.20 Uhr auf der Kreuzung von Zimmerstraße, Sittardsberger Allee und Bregenzer Straße. Die 74-Jährige soll auf der Zimmerstraße in Richtung Bregenzer Straße geradelt sein. „In Höhe der Sittardsberger Allee missachtete sie nach Zeugenaussagen das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein“, berichtet die Pressestelle der Polizei.

Auf der Kreuzung kam es demnach zur Kollision mit dem Pkw eines 56 Jahre alten Autofahrers, der auf der Sittardsberger Allee Richtung Süden unterwegs war. Die Polizei berichtet: „Die Radfahrerin, die keinen Fahrradhelm trug, wurde auf die Motorhaube aufgeladen, prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel anschließend auf die Fahrbahn, wo sie regungslos liegenblieb.“

Die Frau sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins BG Klinikum Duisburg gebracht worden. Der Straßenverkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme umgeleitet.

