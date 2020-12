Radlader brennt auf Baustelle an der Universität Duisburg

In Duisburg brannte am frühen Samstagmorgen ein Mini-Radlader.

Duisburg. Auf einer Baustelle an der Uni Duisburg stand am Samstag ein Radlader in Flammen. Die Polizei versucht nun, die Brandursache zu ermitteln.

Ein Mini-Radlader ist am frühen Samstagmorgen auf dem Gelände der Uni Duisburg an der Lotharstraße in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug, das sich in einem abgesperrten Baustellenbereich an der Universität befand, wurde laut Polizei komplett zerstört.

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 11 unter 0203 2800 in Verbindung zu setzen.

