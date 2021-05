Radfahrerin stürzt – Polizei Duisburg sucht zwei SUV-Fahrer

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Duisburg. Eine Radfahrerin war in Großenbaum gestürzt, weil ein SUV kurz vor ihr einscherte.

Duisburg. Eine Radfahrerin ist in Großenbaum gestürzt, weil vor ihr ein SUV-Fahrer einscherte. Die Polizei sucht den unbekannten Fahrer und weitere Zeugen.

Eine 55 Jahre alte Radfahrerin ist am Montag in Duisburg gestürzt. Gegen 9 Uhr war sie auf dem Walderbenweg in Richtung Sechs-Seen-Platte unterwegs, als etwa in Höhe der Straße Am Dickelsbach ein Autofahrer kurz vor ihr einscherte.

Die Frau erschrak, stürzte und verletzte sich an der Hand. Der unbekannte Fahrer eines dunklen SUV sei dann weitergefahren, berichtete die 55-Jährige der Polizei. Die Beamten suchen Zeugen und nehmen unter 0203 2800 Hinweise entgegen. Besonders interessant ist für die Ermittler eine Frau, die in einem weißen SUV unterwegs war und nach dem Unfall mit der Radlerin sprach.

