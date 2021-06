Radfahrerin soll Kinder beschimpft haben und geflüchtet sein

Die Polizei Duisburg sucht nach einem Unfall mit einer Radfahrerin und zwei Jungen in Aldenrade die flüchtige Frau und Zeugen.

Duisburg. Eine Radfahrerin soll einen Jungen zu Fall gebracht und beschimpft haben. Dann soll sie weiter geradelt sein, ohne sich um ihn zu kümmern.

Die Polizei sucht nach einer rücksichtslosen Fahrradfahrerin und Zeugen des Unfalls, den die Unbekannte am Sonntag in Aldenrade verursacht haben soll.

Dort waren gegen 17 Uhr ein Zehnjähriger und dessen gleichaltriger Freund mit ihren Rädern auf dem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. In Höhe der Sonnenstraße kam den beiden die Radfahrerin entgegen. Die Kinder sollen über den Fußweg ausgewichen sein, weil die Frau „plötzlich einen Schlenker machte und einen der beiden Jungen dadurch zu Fall brachte“, wie die Polizei berichtet. Das Kind zog sich demnach Schürfungen und Prellungen an Kopf, Schulter und Ellbogen zu.

Die Frau soll den Jungen auch noch beschimpft und ihre Fahrt in Richtung Walsum fortgesetzt haben. Ein Mercedes-Fahrer hielt an der Unfallstelle an und fragte den Jungen, wie es ihm geht. Da der verschreckte Zehnjährige Hilfe ablehnte, fuhr er weiter.

Die Polizei sucht jetzt diesen Mercedes-Fahrer und andere Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben oder Angaben zur Identität der flüchtigen Radfahrerin machen können. Sie soll etwa 36 Jahre alt sein und blonde, schulterlange Haare haben. Zur Unfallzeit trug sie eine blaue Jeanshose und ein rotes Oberteil.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 der Polizei unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

