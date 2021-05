Retter brachten die Frau nach dem Unfall in Duisburg in ein Krankenhaus.

Unfall Radfahrerin (31) bei Unfall in Duisburg schwer verletzt

Duisburg. Eine Radfahrerin ist in Wanheim-Angerhausen mit einem Auto zusammengeprallt und mit dem Kopf aufgeschlagen. Retter brachten sie in eine Klinik.

Eine Radfahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Wanheim-Angerhausen schwer verletzt worden.

Laut Polizei bog die 39 Jahre alte Fahrerin eines Renault in Höhe der Einmündung der Straße Beim Knevelshof in die Angertaler Straße ab. Dabei kollidierte sie mit der 31-Jährigen, die von rechts kam.

Die Radfahrerin stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Retter brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Angaben von Mittwochnachmittag nicht.

Polizei Duisburg appelliert an Radfahrer

Die Polizei appelliert in Zusammenhang mit dem Unfall noch einmal an Radler, die Radwege in der vorgeschriebenen Richtung zu befahren und einen Helm zu tragen.

