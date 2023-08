Radfahrer in Duissern angefahren – flüchtiger Fahrer gesucht

Duisburg. Ein Radfahrer ist in Duissern von einem Mann oder einer Frau in einem SUV angefahren worden. So sucht die Polizei den oder die Unbekannte(n).

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Duissern eine unbekannte Autofahrerin oder einen unbekannten Autofahrer. Zu dem Vorfall war es bereits vor zwei Wochen gekommen, am Montag, 14. August, gegen 10.30 Uhr.

Da hatte der oder die Unbekannte einen Fahrradfahrer (23) auf der Wintgensstraße – kurz vor der Einmündung in die Aakerfährstraße – mit dem rechten Außenspiegel touchiert und war weiter gefahren. Nachdem das Auto ihn berührt hatte, sei es in Richtung Duissernplatz weitergefahren, so der 23-Jährige. Er war zwar nicht gestürzt, hatte aber Schmerzen in seiner Schulter verspürt.

Der 23-Jährige berichtete der Polizei, dass es sich bei dem Wagen um ein graues SUV mit Duisburger Kennzeichen handele.

Polizei Duisburg sucht nach Unfall auf Wintgensstraße Autofahrer

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder der flüchtigen Fahrerin machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

