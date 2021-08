Unfall Radfahrer fährt Fußgängerin in Duisburger City um und flieht

Duisburg. Ein Radfahrer ist in Duisburgs Fußgängerzone mit einer 68-Jährigen zusammengeprallt. Bevor die Polizei vor Ort war, ergriff er die Flucht.

Ein Fahrradfahrer hat am Montagmittag in der Fußgängerzone in der Duisburger Innenstadt eine 68-Jährige angefahren. Die Frau stürzte, der Unbekannte verschwand wenig später vom Unfallort.

Laut Polizei bog der Radfahrer um 12.20 Uhr von der Steinschen Gasse in die Münzstraße ab, kurz hinter der Kurve stieß er dann mit der Fußgängerin zusammen, die sich dabei leicht verletzte.

Der Unbekannte half ihr auf und kaufte ihr im nahe liegenden Drogeriemarkt eine Flasche Wasser. Als er mitbekam, dass Zeugen die Polizei alarmiert hatten, ergriff er die Flucht.

Unfall in der Duisburger City: Polizei ermittelt

Ein Rettungswagen brachte die 68-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, nach dem Radfahrer sucht nun die Polizei. Er soll etwas 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Am rechten Oberarm hat er ein Tattoo. Zum Unfallzeitpunkt war er komplett in schwarz gekleidet, trug eine Baseballcap und einen Rucksack.

Um den Unfallhergang zu klären, bittet das Verkehrskommissariat 22 den Radfahrer sich zu melden. Hinweise von Zeugen nehmen die Ermittler unter 0203 280 0.

