Die Polizei rückte am Wochenende mit Streifenwagen zum Tatort nach Duisburg-Hochfeld aus. Die Auseinandersetzung hatte eine Vorgeschichte. (Archivbild)

Polizei Racheakt: Brutaler Angriff mit Baseballschläger in Duisburg

Duisburg. Zwei Männer haben einen 17-Jährigen in Duisburg an der Charlottenstraße mit einem Baseballschläger angegriffen. Die Tat hat eine Vorgeschichte.

Im Bereich der Charlottenstraße ist es am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 1.45 Uhr, erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwei Männer attackierten einen anderen – es kam ein Baseball-Schläger zum Einsatz. „Es ist schlimm, was mittlerweile hier los ist“, sagt ein Anlieger. Mehrere Streifenwagen rückten aus, ein Anrufer hatte die Polizei über die Auseinandersetzung informiert.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Laut Polizei Duisburg gibt es zu dem Einsatz eine Vorgeschichte: Möglicherweise um ihm eine Lektion zu erteilen, sollen die zwei 29 und 46 Jahre alten Männer den 17-Jährigen attackiert haben. Der Jugendliche soll am Morgen des 21. Juli in deren Friseursalon in Hochfeld eingebrochen sein.

Ein Anrufer rief in der Nacht auf Sonntag die Duisburger Polizei

Die Autos fuhren den Zubringer hinunter – die Tat ereignete sich im Bereich Charlottenstraße. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Vor Ort trafen die Beamten am Sonntagmorgen auf die beiden mutmaßlichen Angreifer, den 17-Jährigen sowie weitere Zeugen. Der junge Mann war gemeinsam mit Freunden in einem Audi auf der Abfahrt der L 60, der Abfahrt vom Zubringer, unterwegs, als neben ihm das Fahrzeug der beiden Kontrahenten gehalten haben soll. Laut Zeugenangaben attackierte das Duo dann den 17-Jährigen mit einem Baseballschläger. Dabei sollen die Angreifer auch auf die Windschutzscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen haben.

Polizisten nahmen den 29 und den 46-Jährigen vorläufig fest. Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Bei der Vernehmung der beiden mutmaßlichen Täter erzählten sie den Beamten von dem Einbruch in dem Friseursalon auf der Heerstraße. Anhand von Videoaufzeichnungen habe das Duo den jungen Mann erkannt und als Tatverdächtigen identifiziert. Nun wollten sie ihm einen Denkzettel verpassen.

Kriminalpolizei ermittel die genauen Hintergründe

Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung auf der Charlottenstraße. Gleichzeitig läuft gegen den 29 und den 46-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Sie kamen wieder auf freien Fuß. Der 17-Jährige konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Polizisten nahmen ihn wegen des Verdachts des Einbruchs vorläufig fest. Am Dienstag kam er vor einen Haftrichter, der einen Haftbefehl erließ.

In Zusammenhang mit dem Angriff warnt die Polizei vor Selbstjustiz. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige sollte man in jedem Fall der Polizei mitteilen und auf eigene Ermittlungen verzichten. Selbstjustiz kann neben strafrechtlichen Konsequenzen auch enorme gesundheitliche Schäden mit sich bringen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg