Rabiate Diebinnen bestehlen Frau (96) im Duisburger Süden

Duisburg. Zwei Trickdiebinnen haben eine 96-Jährige aus dem Duisburger Süden bestohlen. Das Duo drängte sich in die Wohnung der Seniorin.

Zwei rabiate Trickdiebinnen haben sich am Donnerstag in Duisburg-Buchholz Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft und Geld gestohlen.

Laut Polizei klingelte gegen 11 Uhr zunächst eine der Frauen an der Wohnungstür der 96-Jährigen an der Lindauer Straße. Dort behauptete sie, gebügelte Wäsche für einen Nachbarn abgeben zu wollen.

Die Seniorin machte ihr den Vorschlag, den Wäschesack von außen an dessen Tür zu hängen. Darauf ging die Unbekannte jedoch nicht ein, drängte die 96-Jährige zur Seite und stürmte in die Wohnung. Kurz darauf ließ sie auch noch ihre angeblich schwangere Schwester in die Wohnung.

Du stiehlt Geld aus Wohnung von Duisburgerin (96): Zeugen gesucht

Als das Duo gegangen war, bemerkte die Frau, dass Geld fehlte. Daraufhin alarmierte sie die Polizei.

Die Kripo sucht nun nach den beiden Diebinnen. Die Frauen sollen beide korpulent sein und blonde Haare haben. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.

