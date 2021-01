Queen Revival Band verschiebt ihren Auftritt in Duisburg

Duisburg. Wegen der Corona-Pandemie wird das Konzert von Harry Rose und der Queen-Coverband in der Duisburger Mercatorhalle auf den 4. Februar verlegt.

Die Queen-Coverband "Harry Rose & die Queen Revival Band" muss ihren Auftritt in der Mercatorhalle vom 23. Januar auf den 4. Februar verlegen. Wie der Veranstalter mitteilt, bleiben die Karten gültig.

In ihrem zweistündigen Programm „God Save The Queen“ bringt die Band die Hits der britischen Mega-Rocker auf die Bühne. Ob „Bohemian Rhapsody“, „We will rock you“, „It’s a kind of magic“ oder „Another one bites the dust“ - die Show lässt nichts aus. Die Queen Revival Band rockt die ausgefeilten Queen-Songs mit dem gewohnt wuchtigen, unverfälschten Sound. Sogar die Instrumente und Gitarrenverstärker sowie zahlreiche Requisiten entsprechen den Originalen. Außerdem will die Show eine musikalisch abwechslungsreiche Zeitreise durch das Gesamtwerk der Band bieten. Als Freddie Mercury ist Frontmann Harry Rose zu erleben, der seinem Vorbild darstellerisch und stimmlich sehr nahe komme, so die Agentur.

Tickets an allen VVK-Stellen sowie telefonisch unter 02045 / 40 8 60 oder online unter www.eventim.de