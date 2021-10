140 Schüler sind coronapositiv - Herbstferien in Quarantäne

An den Schulen in Duisburg werden die Kinder und Jugendlichen, die nicht geimpft sind, regelmäßig getestet.

Duisburg. Für 140 Kinder und Jugendliche beginnen die Herbstferien in Duisburg mit einer Quarantäne, weil sie sich mit Corona infiziert haben.

Die Herbstferien beginnen für 140 Kinder und Jugendliche in Duisburg mit einer Corona-Infektion und damit in häuslicher Quarantäne. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sind an Grundschulen 45 infizierte Schülerinnen und Schüler festgestellt worden, als Kontaktperson musste hier niemand in Quarantäne.

An den weiterführenden Schulen sind 85 Schüler infiziert, zwei Kontaktpersonen müssen zusätzlich in Quarantäne. An den Kitas wurden zehn Personen positiv auf das Coronavirus getestet, hier ist ebenfalls keine Kontaktperson betroffen.

In der letzten Schulwoche vor den Ferien waren außerdem 25 Lolly-Pool-Tests positiv, insgesamt sind es seit dem 18. August 306.

Seit Ende der Sommerferien wurden demnach 1313 Kontaktpersonen-Quarantänen an Schulen ausgesprochen sowie 200 in Kitas.

Die Lage vom 27. September bis 3. Oktober

Die Coronaregeln haben Effekte auf die Quarantänezahlen an Duisburger Schulen und Kitas: In keiner Bildungseinrichtung wurden in der Woche vom 27. September bis 3. Oktober Kinder oder Jugendliche als Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Seit dem 18. August wurden 1318 Kontaktpersonen-Quarantänen ausgesprochen, informiert die Pressestelle der Stadt.

Insgesamt wurden binnen 14 Tagen 192 Schülerinnen und Schüler als corona-infiziert gemeldet: 63 an Grundschulen sowie 119 an Weiterführenden Schulen. Hier sind besonders die Green-Gesamtschule in Rheinhausen und die Gesamtschule Meiderich mit je drei Fällen stärker betroffen. In Kindertagesstätten wurden zehn Infizierte gezählt.

73.878 Corona-Selbsttests an Schulen

In der vergangenen Woche wurden 21 positive Lolly-Tests an Grund- und Förderschulen gemeldet, seit Ende der Sommerferien sind es 281.

Nach Angaben des Schulministeriums konnten in der 39. Kalenderwoche 442 Schülerinnen und Schüler pandemiebedingt nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, darunter 222 wegen einer Quarantäne und 161 wegen einer bestätigten Infektion. Außerdem fallen nach dieser Statistik sechs Lehrer wegen einer Corona-Infektion und 13 wegen einer angeordneten Quarantäne aus. Insgesamt wurden 73.878 Corona-Selbsttests an den Schulen durchgeführt, wovon 43 positiv waren. Weitere Infos: https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/zeitreihe-kreise-kw-39.pdf

Die Lage vom 20. bis 26. September

An Duisburger Schulen und Kitas sind aktuell 211 Menschen infiziert und entsprechend in Quarantäne. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zur Vorwoche leicht erhöht, da wurden 208 Kinder und Jugendliche positiv auf Corona getestet. In der Woche vom 20. bis 26. September befanden sich außerdem sechs Kontaktpersonen in häuslicher Isolation.

Im Detail: An Grundschulen sind nach Angaben der Stadt 94 Schülerinnen und Schüler positiv auf Corona getestet worden, Kontaktpersonen: 0.

In der vergangenen Woche wurden an Grund- und Förderschulen 31 positive Lolly-Tests identifiziert, seit Beginn des neuen Schuljahres sind es insgesamt 260.

An den Weiterführenden Schulen haben sich 107 Schülerinnen und Schüler infiziert, hier wurden sechs Klassenkameraden als Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne geschickt. Insgesamt wurden seit Ende der Sommerferien 1313 Kontaktpersonen-Quarantänen ausgesprochen.

In den Kindertageseinrichtungen gibt es laut Gesundheitsamt zehn infizierte Personen, als Kontaktperson musste niemand in Quarantäne.

Die Lage vom 13. bis 19. September

In Duisburg wurden seit Ende der Sommerferien 1470 Kontaktpersonen an Schulen und Kitas in Quarantäne geschickt. Diese Zahl sinkt seit Inkrafttreten der neuen Regeln am 10. September deutlich: 68 Kontaktpersonen wurden in der vergangenen Woche in die häusliche Isolation geschickt. Aktuell sind 208 Kinder und Jugendliche mit Corona infiziert.

Die neuen Regelungen sehen unter anderem vor, dass in der Regel nur der Infizierte in Quarantäne geht. Außerdem wird eine verkürzte Quarantäne von zehn Tagen ausgesprochen, aus der man sich ab dem fünften Tag freitesten kann.

An Weiterführenden Schulen sind 92 Schülerinnen und Schüler positiv auf Corona getestet worden, 29 Schüler gelten als Kontaktpersonen und sind in Quarantäne. Besonders betroffen sind die Green-Gesamtschule (2 Schüler, 1 Lehrer), die Gesamtschule Meiderich und die Förderschule Dahlingschule mit je drei positiv getesteten Schülerinnen und Schülern.

An den Grundschulen gibt es 105 infizierte Schüler und 39 Kontaktpersonen. Hier sticht die Grundschule am Borgschenhof mit drei Fällen heraus.

In den Kitas hat das Gesundheitsamt elf infizierte Personen ermittelt, Kontaktpersonen mussten laut Pressestelle nicht in Quarantäne.

Die Lage vom 6. bis 12. September

In Duisburg sind nach Angaben der Stadtverwaltung aktuell 226 Kinder und Jugendliche an Schulen und Kitas positiv auf Corona getestet worden. In der Folge befinden sich demnach 455 Kontaktpersonen in einer 14-tägigen Quarantäne (Stand: Montagmittag, 13. September).

Seit dem neuen Erlass des Gesundheitsministeriums können sich die Betroffenen, für die eine 14-tägige Quarantäne angeordnet wurde, auch rückwirkend mit einem negativen Schnelltest oder PCR-Test aus der Quarantäne befreien. Künftig gilt eine Quarantänezeit von zehn Tagen.

Gesundheitsamt hat vor allem an Grundschulen Kinder in Quarantäne geschickt

An den Grundschulen sind aktuell 117 Schülerinnen und Schüler infiziert, 230 Kinder sind als Kontaktperson in Quarantäne.

An den weiterführenden Schulen sind 102 Kinder und Jugendliche infiziert, 136 sind in Quarantäne.

Seit dem 18. August wurden in Kitas 200 Kontaktpersonen-Quarantänen ausgesprochen, aktuell sind 89 in Quarantäne, sieben Personen sind nach Angaben der Stadt positiv getestet. An den Schulen waren es insgesamt 1166 Quarantänefälle.

In der Woche vom 6. bis 12. September wurden in Duisburg 45 positive Lolly-Pools ermittelt. Hier folgen individuelle Nachtestungen. Seit dem Schulbeginn am 18. August gab es insgesamt 188 positive Pools an den 75 Grund- und 14 Förderschulen.

DIE LAGE VOM 30. AUGUST BIS 6. SEPTEMBER

Zum Beginn der vierten Schulwoche sind in Duisburg 124 Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter an Schulen und Kitas positiv auf Corona getestet worden. In der Folge sind Stand 6. September mehr als 580 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Besonders betroffen ist die Katholische Barbara-Grundschule in Neumühl mit acht positiv getesteten Schülerinnen und Schülern sowie die GGS Hochfelder Markt mit fünf Corona-Fällen.

An den weiterführenden Schulen wurden in der Woche vom 30. August bis zum 5. September 51 Kinder und Jugendliche positiv auf Corona getestet. Die Sekundarschule am Biegerpark, die Gesamtschule Mitte und das Kopernikus-Gymnasium in Walsum sind mit je drei Fällen am stärksten betroffen.

42 positive Pools an Grund- und Förderschulen

In der dritten Schulwoche wurden an Grund- und Förderschulen 42 positive Pools festgestellt, insgesamt sind das seit Schulbeginn am 19. August 143. An zwei Kitas sind jeweils eine Erzieherin positiv getestet worden, an dreien jeweils ein Kind.

In Quarantäne befinden sich nach Angaben des Gesundheitsamtes rund fünf Kita-Gruppen, 238 Grundschülerinnen und Grundschüler sowie drei Grundschulklassen, außerdem 173 Schülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen.

Zum Vergleich: Insgesamt gab es im vergangenen Schuljahr 67.985 Schülerinnen und Schüler an 135 Schulen. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW lag die Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis Neunjährigen am 5. September bei 354,9, bei den 10- bis 14-Jährigen lag sie bei 554,2, bei den 15- bis 19-Jährigen bei 337,2, Tendenz ganz leicht sinkend. Der Inzidenzwert für die gesamte Stadt liegt bei 140,6.

DIE ZAHLEN VOM 23. AUGUST BIS 29. AUGUST

Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Kinder an Schulen und Kitas geht in der zweiten Schulwoche auch in Duisburg durch die Decke: 539 Kinder sind nach Angaben der Stadt derzeit in Quarantäne. Damit hat sich der Wert verzehnfacht. In der Vorwoche waren es insgesamt 49 Fälle an Kitas und Schulen.

Betroffen sind nun 70 Kita-Kinder und acht Kita-Gruppen, 281 Grundschüler nebst einer Klasse, außerdem 188 Schülerinnen und Schüler sowie eine Klasse von weiterführenden Schulen, wie aus einer Tabelle des Gesundheitsamtes hervorgeht. Lehrkräfte und Mitarbeiter an Schulen waren laut der Behörde nicht betroffen.

Hohe Sieben-Tage-Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Duisburg in der Altersgruppe der 0-19-Jährigen am höchsten: Sie lag laut Landeszentrum Gesundheit NRW am 29. August bei 322, während sie in der Gruppe der Über-60-Jährigen lediglich bei 22 lag.

Es wurden seit Schulstart am 19. August 101 positive Pools gemeldet, davon 63 in der vergangenen Woche (34. KW). Die Stadtverwaltung wird über positive Pool-Tests nicht informiert, erst durch die Ergebnisse der PCR-Nachtestungen erfährt das Gesundheitsamt von den einzelnen Corona-Infektionen.

Gesundheitsamt ordnet weiter die Quarantäne an

In Dortmund sollen die Schulen selbst die Quarantäne für Schülerinnen und Schüler anordnen, weil das Gesundheitsamt es nicht mehr leisten könne, die Sitzpläne zu überprüfen. An den Duisburger Schulen werde diese Aufgabe nicht wahrgenommen, sagt Svenja Black von der Pressestelle der Stadt.

„Um für den Einzelfall eine passende und gute Lösung zu finden, wägt das Gesundheitsamt momentan stets ab zwischen dem Infektionsschutz und dem Ziel, möglichst vielen Schülerinnen, Schülern und Kita-Kindern den Präsenzunterricht bzw. die Betreuung zu ermöglichen. Je nach den Gegebenheiten vor Ort, müssen dann keine weiteren Personen oder aber die direkten Nachbarn oder auch eine ganze Klasse bzw. Gruppe in Quarantäne gesetzt werden.“

Betroffene Schulen und Kitas in der Woche vom 18. bis 22. August

Gemeldet wurden je ein Fall in der Kita St. Barbara und in der Kita Ursulastraße.

An den Grundschulen wurden insgesamt 281 Fälle gemeldet, besonders betroffen sind die GGS Regenbogenschule mit vier positiv getesteten Schülerinnen und Schülern, die KGS und GGS Böhmerstraße mit insgesamt sechs Fällen und die GGS Albert-Schweitzer-Straße sowie die Hans-Christian-Andersen-Schule mit je drei Fällen.

Bei den weiterführenden Schulen mit insgesamt 188 Fällen gibt es besondere Häufungen an diesen Schulen: Leibniz-Gesamtschule (fünf Fälle), Stresemann-Realschule (fünf Fälle), Gesamtschule Walsum (vier Fälle), Heinrich-Heine-Gesamtschule (drei Fälle).

>> STÄDTISCHE LISTE UMFASST NUR FÄLLE MIT QUARANTÄNE-ANORDNUNG

Die für unsere Berichterstattung zu Grunde liegende städtische Liste umfasst nur Fälle an den Schulen, an denen Quarantäne-Maßnahmen durch das Gesundheitsamt veranlasst wurden. War der letzte Kontakttag in der Schule außerhalb des Infektiositätszeitraumes, erfolgt kein Eintrag in der Liste, weil davon ausgegangen wird, dass die Mitschüler nicht gefährdet waren. Es gibt entsprechend mehr positiv getestete Menschen aus Schulen und Kitas, als hier erfasst sind.

>> ÜBERSICHTEN FÜR CORONA-FÄLLE AN SCHULEN UND KITAS AB ENDE 2020