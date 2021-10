Psychosoziale Hilfen für Familien: Anlaufstellen in Duisburg

Bei den psychologischen Beratungsstellen in Duisburg finden Familien in schwierigen Situation psychosoziale Hilfe. (Symbolbild)

Duisburg. Bei den psychologischen Beratungsstellen in Duisburg finden Familien in schwierigen Situation psychosoziale Hilfe. Hier gibt es Anlaufstellen.

Nicht immer die Psychotherapie, sondern auch andere psychosoziale Hilfen bieten in schwierigen Lebenssituationen Entlastung oder Lösungen an. Darauf weist der Arbeitskreis der Leitungen der psychologischen Beratungsstellen in Duisburg hin.

Coronabedingt haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene viel aushalten und leisten müssen. Schließungen von Kindergärten und Schulen haben Entwicklungsräume für Kinder und Jugendliche verschlossen und soziale Kontakte minimiert, Ungewissheiten über Betreuung, Beschulung, Arbeitsplatzsituation haben den Menschen viel abverlangt. Die Nachwirkungen sind Verunsicherung, Vereinsamung, allgemeine Lebensangst.

Corona: Duisburger Beratungsstellen beobachten Probleme bei Kindern

Die Folgen können die Mitarbeitenden in den Duisburger Beratungsstellen direkt sehen: „Kinder ziehen sich zurück, sprechen kaum noch, Jugendliche werden antriebslos, zeigen depressive Züge, Erwachsene leiden ebenfalls unter depressiven Stimmungen oder Schlafstörungen“, teilen die Beratungsstellen mit.

Es brauche in Fällen von stressbedingter Erschöpfung und der Wahrnehmung von Belastungssymptomen nicht immer Psychotherapie. Das könne auch der Psychotherapeut in den städtischen, kirchlichen oder anderen Beratungsstellen sein. Auch in einem solchen Beratungskontext sei es möglich, Auslöser für Belastungsreaktionen zu verstehen und durch die Aktivierung eigener Strategien zur Entlastung erste stabilisierende Handlungsschritte zu machen.

Sollte sich in einer solchen Beratung dann doch herausstellen, dass die empfundenen Beschwerden einen erheblichen Krankheitswert haben und einer längerfristigen therapeutischen Begleitung bedürfen, kann die Wartezeit auf einen Platz in der Psychotherapie zumindest entlasteter und sortierter ertragen werden, urteilen die Duisburger Beratungsstellen.

Psychosoziale Hilfen in Duisburg – Anlaufstellen:

Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (Bistum Münster), www.ehefamilienleben.de, 02065 73008

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes Duisburg, rz@caritas-duisburg.de, 0203 2865650

Beratungs- und Therapiezentrum im Gesundheitsamt, beratungsstelle@stadt-duisburg.de, 0203 2838577

Deutscher Kinderschutzbund, Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, fachberatungsstelle@kinderschutzbund-duisburg.de, 0203 735513

Evangelische Beratungsstelle Duisburg /Moers für Erziehungs-, Familien-, Ehe/Partnerschafts- und Lebensfragen, www.ev-beratung.de, 0203 990690

Institut für Jugendhilfe/städtische Erziehungsberatung, institut-jugendhilfe@stadt-duisburg.de, Tel. 0203 3019860

Krisenbegleitung der Telefonseelsorge, kriseduisburg@aol.com, 0203 29513333

Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Duisburg, schulpsychologie@stadt-duisburg.de, 0203 88792

