Ohne nachvollziehbaren Anlass soll ein 28-jähriger Duisburger zwischen Oktober 2018 und November 2019 immer wieder Menschen angegriffen haben. Meist soll er ihnen Schläge mit der flachen Hand oder der Faust versetzt haben. Einmal soll der psychisch schwer erkrankte Mann sogar zugebissen haben. Über sein weiteres Schicksal muss nun das Landgericht am König-Heinrich-Platz entscheiden.

Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund eines vorläufigen psychiatrischen Gutachtens davon aus, dass der Beschuldigte zur Tatzeit schuldunfähig war. In dem Prozess vor einer großen Strafkammer muss nun über den Antrag der Strafverfolgungsbehörde entschieden werden, den 28-Jährigen zum Schutz der Allgemeinheit dauerhaft in einer geschlossenen Einrichtung unterzubringen.

Der Duisburger soll ihm unbekannte Menschen attackiert haben

In einem Zug soll der Beschuldigte in der Nacht zum 28. Oktober 2018 im Duisburger Hauptbahnhof einen Reisenden gebissen und geschlagen und als „Scheiß-Flüchtling“ beschimpft haben. Am 21. März 2019 soll er in einer Bäckerei in der Innenstadt eine ihm unbekannte Frau attackiert haben. Er soll von ihr gefordert haben, ihn nicht länger zu verfolgen und schlug zu. Die eingreifenden Polizisten beschimpfte er als „Nazis“.

Weil der ihn angeblich angespuckt haben soll, bekam ein weiterer Geschädigter laut Anklage am 26. Juli 2019 die Faust des 28-Jährigen zu spüren. In der Nacht zum 27. November 2019 soll ein Zeuge an einer Bushaltestelle am Hauptbahnhof ins Straucheln geraten sein. Als der Mann stürzte und dabei versehentlich den Beschuldigten berührte, wofür er sich umgehend entschuldigte, soll der mit Schlägen geantwortet haben. Eingreifende Zeugen soll er als „Nazis“ und „Rassisten“ beschimpft haben.

Für das Verfahren sind zwei weitere Verhandlungstage geplant. Eine Entscheidung soll bereits in der kommenden Woche verkündet werden.