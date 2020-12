Wegen versuchter räuberischer Erpressung und gemeinschaftlicher Körperverletzung steht ein 30-jähriger Mann vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz. Um den 1. Juli herum soll er sich zwecks Renovierungsarbeiten in einer Wohnung in der Innenstadt aufgehalten und gemeinsam mit anderen Beteiligten den Wohnungsinhaber um Geld erpresst und ihm das Jochbein zerschlagen haben.

Die Anklage geht davon aus, dass der Obdachlose gemeinsam mit weiteren Personen die Wohnung des Geschädigten, die dieser räumen musste, streichen sollten. Der Auftraggeber hatte ihnen im Gegenzug erlaubt, auch in der Wohnung zu nächtigen. Doch hinterher sollen die ungelernten Arbeitskräfte auch noch Geld gefordert haben. Als der Geschädigte die 300 Euro verweigerte, soll sein Hilfspersonal die Forderung dadurch bekräftigt haben, dass sie den Mann auf einen Stuhl setzten und ihm ins Gesicht schlugen.

In Duisburger Wohnung floss reichlich Wodka

Von all dem will der Angeklagte nichts wissen. Der Geschädigte habe ihn für eine Nacht in die Wohnung eingeladen. Dort hätten sich auch andere Personen aufgehalten. Von Renovierungsarbeiten will der 30-Jährige nichts bemerkt haben. Allerdings sei der Wodka in Strömen geflossen. Wofür der Umstand spricht, dass Beteiligte noch am nächsten Morgen über drei Promille Alkohol im Blut hatten.

„Ich war total betrunken, habe mich irgendwann hingelegt“, erinnert sich der Angeklagte. „Am nächsten Morgen hat der Wohnungsinhaber ganz schön ramponiert ausgesehen.“ Der Mann habe eine Verletzung im Gesicht und eine geschwollen Hand gehabt. „Er sah so aus, als hätte er eine Schlägerei gehabt“, meint der 30-Jährige. Dazu passe, dass der Gastgeber unter dem Genuss von Alkohol am Vorabend immer aggressiver geworden sei. „Kurz bevor ich eingeschlafen bin, ist er noch einmal weggegangen. Er hat gesagt, er will sich jemanden zum Aufmischen suchen.“

Wohnungsinhaber fehlt zum Prozessauftakt

Der wichtigste Zeuge, nämlich der im Mittelpunkt des Vorfalls stehende Wohnungsinhaber, blieb dem Verfahren unentschuldigt fern. Der Zeuge soll nun zu einem weiteren Sitzungstermin Mitte Dezember von der Polizei vorgeführt werden.