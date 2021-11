Einige Stars und noch mehr Sternchen sind beim „GRIP - Promi Kart Masters“ im Duisburger Landschaftspark am Start.

Live-Spektakel Promis in Karts: Live-Event im Duisburger Landschaftspark

Duisburg. Promis in Karts: RTLZWEI überträgt das Event der besonderen Art mit einigen Stars und noch mehr Sternchen live aus dem Landschaftspark Duisburg.

Die B-und C-Promi-Dichte wird am Sonntag und Montag (7./8 November) in der Kraftzentrale des Landschaftsparks Duisburg-Nord hoch sein, wenn einige TV-Lieblinge beim „GRIP - Promi Kart Masters“ an Start gehen – darunter Lucas Cordalis. Ihn kennen die meisten nicht mehr nur als Sohn der mittlerweile verstorbenen Schlagerlegende Costa Cordalis („Anita“), sondern als Ehemann des Reality-Stars Daniela Katzenberger.

Extremsportler und Musiker Joey Kelly, berühmt geworden als Teil der legendären „Kelly Family“, ist mit seinem Sohn Luke auch dabei. Davina und Shania, Töchter des Promi-Ehepaars Carmen und Robert Geiss, das sein Luxusleben seit vielen Jahren in der TV-Reihe „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ zur Schau stellt, wollen ihre Kart-Künste ebenfalls beweisen.

„GRIP - Promi Kart Masters“: RTLZWEI überträgt live aus dem Landschaftspark in Duisburg

RTLZWEI überträgt sowohl das Qualifying am Sonntag als auch das Finale am Montag jeweils live ab 20.15 Uhr aus Duisburg. Moderiert wird das Asphalt-Spektakel von den Rennsport-Experten Kai Ebel und Christian Danner, die von der Österreicherin Kathi Wörndl unterstützt werden. (dwi/ots)

