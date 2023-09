Prominente Grünen-Politikerin erhält Mercator-Gastprofessur

Duisburg. Eine bekannte Grünen-Politikerin erhält die Mercator-Professur an der Uni Duisburg-Essen. Es wird auch eine öffentliche Vorlesung geben.

Sie war Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und von 2001 bis 2005 Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Zwei Legislaturen lang führte sie die Fraktion ihrer Partei im Bundestag, dem sie seit 2002 angehört.

Renate Künast übernimmt im kommenden Wintersemester die Gastprofessur für Politikmanagement der Stiftung Mercator an der NRW School of Governance der Universität Duisburg-Essen (UDE).

Termin für öffentliche Vorlesung in Duisburg steht noch nicht fest

„Politik begleitet mich mein Leben lang“, sagt die 67-Jährige, die ihr umfangreiches Praxiswissen im Herbst in einem Seminar an Master-Studierende weitergibt. Ein Termin für ihre öffentliche Vorlesung wird noch bekannt gegeben. „Wir freuen uns außerordentlich, dass wir sie gewinnen konnten“, sagt Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte, Direktor der NRW School of Governance.

Viel politisches Praxiswissen: Renate Künast (Grüne), war Ministerin und gehört seit über 20 Jahren dem Bundestag an. Als Mercator-Gastprofessorin kommt die gebürtige Recklinghäuserin nun nach Duisburg. Foto: Michele Tantussi / FUNKE Foto Services

„In all ihren politischen Rollen ist sie immer professionell ambitioniert politisch unterwegs. Sie will gestalten, nicht verwalten. Insofern verwundert es nicht, dass sie seit vielen Jahren polarisiert.“

Die Arbeitertochter aus Recklinghausen wurde in jungen Jahren in der Anti-Atomkraft-Bewegung und in der Frauenbewegung politisch aktiv. Ihre politische Laufbahn bei Bündnis 90/Die Grünen begann die Sozialarbeiterin und Rechtsanwältin als Abgeordnete und Fraktionsvorsitzende in Berlin.

