Probleme durch Zeitumstellung? Das sagen die Duisburger

Duisburg. Am Wochenende werden die Uhren umgestellt. Die Duisburger sind geteilter Meinung – doch viele ärgern sich über eine Endlosdebatte.

In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober werden die Uhren um 3 Uhr um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit endet die Sommerzeit und die Normalzeit, die sogenannte Winterzeit, beginnt – wie in jedem Jahr am letzten Oktoberwochenende. Schon 2018 schlug die EU eine Abschaffung der Zeitumstellung vor, immer wieder äußern Menschen ihren Unmut zum Thema, häufig wegen gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Aktuell steht 2021 als Ende der Zeitumstellung im Raum, in trockenen Tüchern ist diese Entscheidung aber noch nicht. Wir haben auf Facebook die Duisburger gefragt, was sie an der Zeitumstellung nervt – oder ob sie gut damit klarkommen.

Zeitumstellung: Duisburgerin freut sich auf „dunkle Zeit“

Nikola Schmidt freut sich auf die „dunkle Zeit“ im Jahr. „Kerzen, schöne indirekte Beleuchtung im Fenster. So schön gemütlich“. Petra Quartier glaubt, dass eine dauerhafte Normalzeit für weniger Schlafstörungen sorgen könnte, dass „Energie nachweislich nicht eingespart wird“ und es nervig sei, „jedes Jahr im Frühjahr die Normalzeit zu manipulieren“. Tatsächlich hat sich die Bundesregierung in der Vergangenheit zum Thema „Energiesparen durch Zeitumstellung“ geäußert: Zwar würden die Bürger zur Sommerzeit später das Licht anmachen, im Herbst und Winter aber auch früher am Tag heizen – eine Nullsumme.

Eine Nutzerin berichtet von Schlafproblemen und wünscht sich ein Ende der Umstellung, auch Frank Adler sieht Schlafprobleme als die einzige „Errungenschaft“ der Zeitumstellung. Userin Sonja Fortkort berichtet sogar, das sie „immer wochenlang Probleme mit der Umstellung“ habe. Gleich mehrere Facebooknutzer erzählen außerdem, dass die Umstellung besonders Schichtarbeiter belastet.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Enttäuschung über EU

Viele Leser ärgern sich, dass die Ergebnisse der EU-Umfrage zur Sommerzeit von 2018 scheinbar außer acht gelassen werden. Damals hatten 4,6 Millionen Menschen, mehr als drei Millionen davon aus Deutschland, eine Umfrage zur Abschaffung der Zeitumstellung beantwortet. Mehr als 80 Prozent waren für die Abschaffung, die meisten davon wollten die Sommerzeit anstelle der Normalzeit behalten. Rechtlich gebunden ist die EU an diese Ergebnisse aber nicht.

Marcel Thiemontz stört das. „Mich nervt daran am meisten, dass – insbesondere Deutschland – vor einiger Zeit dafür gestimmt hat den Mist abzuschaffen, aber wir uns immer noch damit rumärgern müssen.“ Von anderen Nutzern bekommt er allerdings Gegenwind: „Internetumfragen sind nicht repräsentativ“ sagt Frank Volk, erklärt aber auch, „dass im Fall der Abschaffung der Uhrumstellung mit deutlicher Mehrheit die dauerhaft Sommerzeit gewählt wurde.“