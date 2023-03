Die Warnsirenen sollen in Duisburg am 9. März für einen Probealarm aufheulen.

NRW-Warntag Probealarm: Sirenen sollen am Donnerstag in Duisburg heulen

Duisburg. Die Stadt Duisburg testet am NRW-Warntag am Donnerstag ihre Warnsirenen. Auch weitere Systeme kommen bei dem Probealarm zum Einsatz.

Die Stadt Duisburg testet am Donnerstag, 9. März, ihre Warnsirenen. Beim NRW-Warntag, der vom Landesinnenministerium koordiniert wird, kommt auch das neue System „Cell Broadcast“ erneut zum Einsatz.

Nach Ankündigung der Stadt soll der Alarm um 11 Uhr mit einem einminütigen Dauerton beginnen – das Signal für Entwarnung. Darauf soll ein einminütiger auf- und abschwellende Heulton folgen (Warnung). Zum Abschluss des Tests soll dann erneut das Entwarnungssignal ertönen.

Die Feuerwehr Duisburg soll den Testlauf mit der eigenen technischen Analyse des Sirenensystems auswerten. Beim letzten Probealarm im Dezember 2022, waren nicht alle Sirenen an den 82 Standorten im Stadtgebiet aus. Unter anderem blieb die Warnsirenen an der Agentur für Arbeit an der Wintgenstraße in Duissern stumm.

Die Sirene auf dem Dach der Agentur für Arbeit in Duisburg blieb beim Probealarm im Dezember stumm. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Sirenen, „NINA“, „KATWARN“ und „Cell Broadcast“ werden in Duisburg getestet

Die Sirenen kommen im Ernstfall bei Bombenentschärfungen, großen Bränden und anderen Gefahren zur Warnung für die Bevölkerung zum Einsatz.

Am Donnerstag werden in ganz Nordrhein-Westfalen sämtliche Warnmittel erprobt und damit zeitgleich die in den Kommunen vorhandenen Warnkonzepte getestet. Dazu gehören auch die Warn-Apps „NINA“ und „KATWARN“. Zum zweiten Mal wird an diesem Tag auch „Cell Broadcast“ genutzt. Eine Probewarnmeldung soll dabei an alle empfangsfähigen Smartphones gesendet werden.

