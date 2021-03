Probealarm in Duisburg: Eine Sirene bleibt komplett stumm

82 Warnsirenen sollten am Donnerstag in Duisburg aufheulen.

Duisburg. Die Stadt Duisburg hat beim landesweiten Warntag die 82 Sirenen im Stadtgebiet getestet. An einem Standort war keiner der drei Töne zu hören.

Nach ersten Erkenntnissen der Stadt Duisburg haben beim landesweiten Signaltag am Donnerstag 79 von 82 Sirenen im Stadtgebiet wie geplant drei Warntöne abgegeben.

An diesen Standorten war um 11.15 Uhr zunächst der einminütige Dauerton zu hören, gefolgt von einem auf- und abschwellendem Heulton und einem zweiten Dauerton.

Sirenenwarntag: Kein Signal „Am See“ in Duisburg

Das Monitoring-System zeigte nach dem Testlauf an, dass am Standort „Am See“ in Wedau gar kein Ton abgeben wurde. Am Forum in der Innenstadt und der Albert-Einstein-Straße in Neumühl waren offenbar nicht alle drei Warntöne zu hören.

Für eine weitere Aufarbeitung bittet die Stadt die Bürger um Mithilfe: Rückmeldung aus den Stadtteilen können über die Internetseite www.duisburg.de abgegeben werden.

Sirenen sollen im Ernstfall die Bevölkerung warnen

Die 82 Sirenen-Standorte in Duisburg. Foto: Selina Sielaff / funkegrafik nrw

Die Warnsirenen sollen im Ernstfall unter anderem bei Bombenentschärfungen oder Schadstoffen in der Luft die Bevölkerung waren