Helga Ebel aus Duisburg hat sich bei Princess for one day schminken und ablichten lassen. Die 59-Jährige hatte die Fotoaufnahmen vor zwei Jahren bei der WAZ gewonnen.

Gewinnspiel Princess for one day: Fotoshooting für Freundinnen gewinnen

Duisburg. Wir verlosen ein Fotoshooting für zwei Freundinnen mit dem Starfotografen Guido Karp in Duisburg. Das macht sie zur Princess for one day.

Der Starfotograf Guido Karp kommt nach Duisburg. Am 1. Mai kann man sich professionell schminken und stylen lassen, bevor er seine Kundinnen zur „Princess for one day“ macht. Wir verlosen ein Fotoshooting für zwei Freundinnen um 10.30 Uhr.

Alles, was Sie dafür tun müssen: Schreiben Sie uns, warum ausgerechnet Sie und Ihre Freundin das Event verdient haben. Was macht Sie besonders? Wie entstand Ihre Freundschaft? Welches Erlebnis hat Sie besonders zusammengeschmiedet?

Bis zum 24. März läuft die Bewerbungsfrist, danach entscheidet eine Jury bestehend aus Redaktionsmitgliedern dieser Zeitung über das Gewinner-Duo. Hier geht’s zum Gewinnspiel.

Wer ist Guido Karp?

Mit dem richtigen Styling und professionellem Licht setzt Guido Karp Frauen so in Szene, wie er es sonst mit Stars wie Robbie Williams,Tina Turner oder Helene Fischer macht. Mit dem Motto „vorher: schön - nachher: noch schöner“ wirbt die Foto-Tour. Die Gäste sollen ein paar schöne Stunden erleben und ein traumhaftes Foto von sich bekommen.

Restkarten für das Event im Mai kann man auf der Webseite buchen: https://www.princess4oneday.com/

Helga Ebel beim Fotoshooting mit Starfotograf Guido Karp in Duisburg. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

