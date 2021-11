Premiere in Duisburg: Performance zur Pandemie-Erfahrung

Duisburg. Die Tänzer und Choreographen Avi Kaiser und Sergio Antonino haben ein neues Stück entwickelt, in dem es auch um die Distanz zueinander geht.

In ihrem neuen Stück verarbeiten die Tänzer und Choreographen Avi Kaiser und Sergio Antonino, die in Duisburg durch zahlreiche Projekte im Rahmen der Akzente oder im Innenhafen bekannt sind, die Corona-Pandemie. Die Premiere von „Not All Islands Are Surrounded By Water“ ist am Freitag, 5. November, um 19 Uhr im Museum DKM an der Güntherstraße 13-15, die zweite Vorstellung schließt sich am Samstag, 6. November, um 19 Uhr an.

Premiere ist im Museum DKM in Duisburg

Die Künstler haben die Erfahrung gemacht, dass die Pandemie ihren Blickwinkel auf das Leben verändert hat. „Die Einfachheit der Dinge erhält eine neue Bedeutung, und die Aufmerksamkeit für die Kleinigkeiten, die uns umgeben, wächst. Die Distanz zueinander, die wir einzuhalten bemüht sind, hat eine Art Insel um uns herum geschaffen, eine geografische Begrenzung und räumliche Einschränkung, die uns die Vielschichtigkeit und den Reichtum unseres Lebens erkennen lässt“, so der Grundgedanke zum Stück.

„Nicht alle Inseln sind von Wasser umgeben“, hießt es übersetzt, und es will mit Bewegung, Musik, Text und Objekten den Zuschauer ermutigen, seine eigene Wahrnehmung zu entwickeln und die Bedeutung aller Details auf seine eigene Weise zu verstehen. Musik machen Florian Walter und Joshua Weitzel.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, verbindliche Anmeldungen gehen ans DKM unter 0203 93 555 470 oder mail@museum-dkm.de.

