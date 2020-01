Premiere für Ballettabend in Duisburg mit Klängen aus Island

Ein Klassiker, eine Uraufführung und eine Wiederaufnahme bilden den Dreiklang bei der Premiere des Ballettabends b.42 am Freitag, 10. Januar, um 19.30 Uhr im Stadttheater. Es ist die vorletzte Premiere in Duisburg in der Ära von Martin Schläpfer. Im April folgt in Duisburg noch b.43 mit Choreographien von Robert Binet, Uwe Scholz und Schläpfers „Ramifications“, bevor er nach zehn Jahren am Rhein nach Wien verabschiedet wird.

Martin Schläpfers Choreographie zu Mendelssohns „Reformationssymphonie“

Mit seiner Choreographie zur „Reformatiossymphonie“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy kehrt das Stück, das Schläpfer 2008 für das „ballettmainz“ entwickelte und 2012 ans Ballett am Rhein brachte, auf den Spielplan zurück. Mit neun Tänzerinnen und Tänzern, die mal hart ihre Spitzenschuhe in den Boden rammen, mal erdig stampfen, um dann wieder fragil, scheinbar schwerelos und wie befreit hoch springen, hat Schläpfer diese geistliche Instrumentalmusik, in die Mendelssohn den Luther-Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“ eingewebt ist, umgesetzt und als seine romantischste Sinfonie gilt. Schläpfer findet in ihr den zweifelnden Menschen, hin- und hergeworfen zwischen Selbstbehauptung und Ausgeliefertsein, ringend um Liebe und Erkenntnis. Mit ihr endet der Abend.

Georges Balanchines Arbeiten sind immer wieder in Duisburg zu sehen

Am Anfang steht George Balanchines „Square Dance“ zu Musik von Antonio Vivaldi und Arcangelo Corelli. Die neoklassischen Werke des Amerikaners (1904-1983) werden seit 2009 immer wieder vom Ballett am Rhein aufgeführt, auch um die Tänzer herauszufordern. In der 1957 für das New Yorker City Ballet kreierten Choreographie verbinden zwei Solisten und ein zwölfköpfiges Corps de Ballet akademisches Ballett mit amerikanischen Volkstänzen. Für die Einstudierung ist Bart Cook, Ex-Tänzer des New York City Ballet und Balanchine-Kenner zum Ballett am Rhein zurück gekehrt.

Leuchtendes Blau, weite Ärmel, ausgefallene Kopfbedeckung: Die Kostüme der Tänzerinnen – hier Sonia Dvořák – sind ausgefallen. Foto: Gert Weigelt / Ballett am Rhein

Zu diesen Stilen und Musikrichtungen habe er sich absetzen müssen, so Ballettdirektor Remus Sucheana. Bei der Suche nach einer außergewöhnlichen, passenden zeitgenössischen Musik half ihm Dramaturgin Anne do Paco. In „Metacosmos“ der isländischen Komponistin Anna Thorvaldsdottir habe er nach zweimal hören gewusst: „Ja das ist es!“, sagt Sucheana. „Es ist unglaublich schön und harmonisch komponiert, es klingt nach Natur“, sagt er über die Musik, die im April 2018 vom New York Philharmonic Orchestra uraufgeführt wurde. „Metacosmos dreht sich um die natürliche Balance zwischen Schönheit und Chaos“, beschreibt die Komponistin ihr 14-minütiges Werk.

Man hört die Landschaften Islands

„Sobald man das hört, sieht man Landschaften, Wasser und Vulkane“, ließ sich der Choreograph zu seinem „Poem“ inspirieren. Die Musik spiegele die Extreme wider, die die Natur in Island ausmachen. Und sie schildere unvorstellbare Erfahrungen wie „Fallen in ein schwarzes Loch“, einen „Sturz ins Unbekannte“, „menschliche Erfahrungen, verbunden mit dem Universum“. Seine Choreographie sei erzählerisch angelegt, es gebe drei energetische Charaktere: den Beruhigenden, den Aufwühlenden und den Zuschauenden.

Besonders fantasievolle Kostüme hat Myllo Ek für die 21 Tänzer entworfen, sehr schlichte für die Männer, sehr farbige und spezielle Kostüme für die Frauen, die leicht an Märchenwesen erinnern. Auch die Bühne von Darko Petrovic ist besonders gestaltet. So „schweben“ die drei Schlagzeuger auf Podesten über der Bühne, während die anderen Musiker im Orchestergraben unsichtbar bleiben. Und dazwischen agieren die Tänzer. Anfangs „ganz luftig und leicht“ zu ganz leisen Tönen, die sich steigern. „Am Ende knallt’s“ – wie bei einem Vulkanausbruch oder einer Explosion, aus der das Universum entsteht.

Es spielen die Duisburger Philharmoniker unter der Leitung von Martin Braun.