Duisburg. Welche Quarantäneregeln gelten nach positiven Coronatests in Duisburg? Infos zur Isolationsdauer – auch für Personen im gemeinsamen Haushalt.

Wie muss ich mich nach einem positiven Coronatest verhalten? Und welche Quarantäneregelung gelten? In der Bevölkerung herrscht teilweise noch Verunsicherung. Die Stadt hat die Vorgaben nun in einer Mitteilung zusammengefasst.

Schon bevor sie vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, müssen sich Duisburger umgehend nach Erhalt eines positiven Coronatests in häusliche Quarantäne begeben. Für Infizierte dauert die Isolation zehn Tage ab dem Tag, an dem Sie sich haben testen lassen. Wenn Sie am neunten und zehnten Tag ununterbrochen keine Beschwerden mehr gehabt haben, dürfen Sie das Haus am nächsten Tag wieder verlassen. Ansonsten kommuniziert das Gesundheitsamt individuell eine eventuelle Verlängerung.

Duisburg: Die Quarantäneregelung für enge Kontaktpersonen

Personen, die mit dem positiv Getesteten in einem Haushalt zusammen leben oder nahen Kontakt zu ihm hatten, müssen insgesamt für 14 Tage in Quarantäne, wieder gerechnet ab dem Datum des Tests.