PopNRW-Preis: Duisburgerin Stina Holmquist ist nominiert

Duisburg. Beste Newcomerin? Die Duisburger Sängern Stina Holmquist ist für den PopNRW-Preis nominiert. Im Oktober kommen eine neue Single und ein Konzert.

Große Ehre für die die Duisburger Singer-Songwriterin Stina Holmquist: Gemeinsam mit 14 weiteren Bands, Musikerinnen und Musikern ist sie für den PopNRW-Preis 2023 in der Kategorie ‘Beste Newcomer’nominiert worden.

Der PopNRW-Preis ist wesentlicher Bestandteil des landesweiten Förderprogramms PopNRW und wird am 14. November in Köln verliehen. Mit diesem Programm unterstützen der Landesmusikrat und das NRW-Kultursekretariat seit 2012 gemeinsam mit lokalen Partnern sowie den beiden Landesministerien für Wirtschaft und für Kultur ganzjährig vielversprechende und ambitionierte Nachwuchskünstlern aus ganz NRW.

Holmquist: Neue Single und Konzerttermin

Der Preis für den besten Newcomer ist mit 2500 € dotiert und wurde in der Vergangenheit unter anderem von Bands wie den Giant Rooks oder der Künstlerin Amilli gewonnen. Unabhängig vom Geldpreis kommen allen Nominierten weitere Fördermaßnahmen und Unterstützungen wie die Teilnahme an Shows oder Festivalauftritten zu Gute. In diesem Jahr traten so beispielsweise vier Bands aus dem Nominierten-Pool 2022 beim Reeperbahn Festival in Hamburg auf.

Am 06.10.23 erscheint Holmquist’s neue Single “I do”, die auf allen Streaming Plattformen erhältlich sein wird. Wer Stina live sehen will, hat dazu schon am 07.10.23 um 20 Uhr Gelegenheit. Dann wird sie im neu eröffneten Club BORA am Dellplatz in Duisburg mit ihrer Band zu sehen und zu hörensein.

Tickets sind erhältlich unter: https://www.stinaholmquist.de/live

