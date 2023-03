Polizisten zeigen Schülern Unfallfotos: So reagieren sie

Duisburg. Die Polizei hat Duisburger Schülern bei „Crash Kurs NRW“ schlimme Unfallbilder gezeigt und von Folgen berichtet. Wie die Jugendlichen reagieren.

Ein schimmerndes Grablicht steht an diesem Vormittag mitten in der Aula der Gustav-Heinemann-Realschule in Duisburg. Gestorben ist dort zum Glück niemand, und doch ist der Tod an diesem Tag allgegenwärtig. Grund dafür ist das Präventionsprogramm „Crash Kurs NRW“, mit dem die Polizei an Schulen zum Teil mit heftigen Bildern über Ursachen und Folgen schwerer Verkehrsunfälle aufklärt.

Ziel des Projekts ist es, junge Menschen für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren und Unfälle zu verhindern. Rund 80 Schülerinnen und Schüler der Realschule nehmen am „Crash Kurs“ teil. Die meisten der Zehntklässler sind 15 oder 16 Jahre alt, in wenigen Wochen werden sie ihren Abschluss machen – und bald darauf vielleicht schon den Führerschein.

Welchen Risiken sie auf der Straße gegenüberstehen, rechnet Polizeihauptkommissarin Kerstin Kühnau vor: „Von 100 Fahranfängern haben zehn in den ersten Jahren einen Unfall“, erklärt sie. „Vier von ihnen werden dabei leicht verletzt. Vier landen mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Und zwei von ihnen sterben bei diesem Unfall.“

Berichte und Bilder von Unfällen berühren Duisburger Schüler

Um die Gefahren des Straßenverkehrs für die Jugendliche spürbar zu machen, setzt „Crash Kurs NRW“ aber nicht nur auf Statistiken: Bei den Veranstaltungen kommen auch Unfallopfer und Experten zu Wort. Einer der Referenten ist Polizist Markus Kaiser, der bei einer seiner ersten Streifenfahrten zu einem schweren Autounfall gerufen wurde. „Dort waren drei junge Männer beteiligt, die unter Alkoholeinfluss standen“, berichtet Kaiser. In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, der daraufhin gegen einen Baum prallte. Einer der Insassen kam bei dem Unfall ums Leben. Was Kaiser besonders schockierte: „Der Fahrer ist einfach weggelaufen, ohne sich um seine verletzten Freunde zu kümmern.“

Polizist Markus Kaiser hat den Schülern in Duisburg von einem Unfall mit drastischen Folgen berichtet. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Verstärkt werden die Berichte der Fachleute mit schockierenden Bildern von den Unfallorten: Blutlachen, entstellte Körper und zerbeulte Autos sorgen bei vielen Jugendlichen für Betroffenheit. Wem das zu viel wird, kann den Raum jederzeit verlassen. Bei allen „Crash Kursen“ steht zudem eine psychologische Betreuung zur Verfügung.

Mit den ungeschönten Fotos und Berichten will die Polizei verdeutlichen, welche fatalen Folgen eine Unaufmerksamkeit am Steuer haben kann – egal, ob es um das Fahren mit Restalkohol oder einen schnellen Blick aufs Smartphone geht.

Ablenkung durch das Smartphone ist ein Thema

Kerstin Kühnau ist seit 2014 für die Organisation von „Crash Kurs NRW“ an Duisburger Schulen verantwortlich. Sie ist überzeugt, dass man die Jugendlichen mit dem Programm emotional erreichen kann. „Oft hören wir, dass Schüler und Lehrer sehr ergriffen sind und auch Wochen danach noch über das Projekt sprechen“, erzählt Kühnau.

Seit „Crash Kurs NRW“ im Jahr 2010 an den Start gegangen ist, hat sich die Zahl der Unfälle bei Fahranfängern deutlich reduziert. Kühnau ist sich sicher: „Das ist auch auf unser Programm zurückzuführen.“

Die Berichte haben bei den Realschülern Spuren hinterlassen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Den positiven Einfluss des Projekts auf die Schüler bestätigt auch Veronique Fuchs, Konrektorin der Gustav-Heinemann-Realschule. „Auch wenn unsere Schüler noch nicht selbst Auto fahren, sind sie indirekt am Verkehr beteiligt“, sagt sie. Vor allem die Ablenkung durch Handys sei ein Thema, das viele der Jugendlichen im Nachgang des Projekts beschäftige – bei Autofahrern, aber auch bei Fußgängern. Im Unterricht haben die Zehntklässler im Anschluss an den „Crash Kurs“ die Möglichkeit, über ihre Eindrücke zu sprechen und das Gesehene zu verarbeiten. „So können wir zu einem bewussten Verhalten im Verkehr beitragen“, meint Veronique Fuchs.

>>Was ist „Crash Kurs NRW“?

„Crash Kurs NRW“ ist ein Präventionsprogramm der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler der zehnten und elften Klasse, die über Gefahren des Straßenverkehrs aufgeklärt werden sollen.

Kern des Formats sind Berichte von Unfallopfern und Experten, die in ihrem Beruf mit Verkehrsunfällen zu tun haben: Polizisten, Rettungssanitäter und Feuerwehrleute sind genauso dabei wie Mitarbeiter der Notrufzentrale und Bestatter.

In Duisburg sind 38 Schulen Teil des Netzwerkes, in dem „Crash Kurs NRW“ aufgeführt wird. Je nach Schulform kommt das Programm einmal im Jahr oder alle zwei Jahre an die Schulen.

