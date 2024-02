„Polizisten“ stürmen Wohnungen – doch alles ist anders

Wegen eines kuriosen Raubes in Neuenkamp standen drei Männer vor dem Landgericht.

Duisburg Drei Männer stürmen in Wohnungen in Duisburg-Neuenkamp. Sie tragen Warnwesten und Armbinden mit der Aufschrift „Polizei“. Am Ende ist alles anders.

Sie trugen Armbinden mit der Aufschrift „Polizei“ und Warnwesten. Doch die Männer, die am 22. März 2023 zwei benachbarte Wohnungen in Neuenkamp stürmten, waren keine Ordnungshüter, sondern Räuber. Drei von ihnen wurden nach einer langwierigen Verhandlung, die bereits im Dezember begann, nun vom Duisburger Landgericht am König-Heinrich-Platz verurteilt.

Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten an der Tat beteiligt waren, bei der drei Bewohner in einer Erdgeschosswohnung mit Kabelbindern gefesselt wurden. Dann suchten die Männer nach Beute. Sie fanden allerdings nur 50 Euro Bargeld, eine Goldkette und eine Armbanduhr der Marke Cartier.

Keiner der Zeugen erinnerte sich an eine Pistole

Bei der seltsamen Tat sollen zwei weitere, bislang unbekannt gebliebene Männer zeitgleich in die benachbarte Wohnung eingedrungen sein. Auch dort sollen die Bewohner gefesselt und bedroht worden sein. Doch auch hier lohnte die Beute, 30 Euro Bargeld und eine Armbanduhr, den kriminellen Aufwand kaum.

Den drei Angeklagten – zwei 32 und 34 Jahre alte Männer aus Gronau und ein 36-Jähriger aus Recklinghausen – war ursprünglich die Beteiligung an einem besonders schweren Raub vorgeworfen worden. Einer von ihnen soll bei dem Überfall mit einer Pistole bewaffnet gewesen sein. Doch vor Gericht konnte sich keiner der Zeugen mehr an eine Waffe erinnern. Das Urteil erging daher nur wegen einfachen Raubes.

Zwei der Angeklagten wurden dafür zu zwei Jahren und vier Monaten beziehungsweise zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Mitwirkung des dritten Mannes wertete das Gericht allerdings nur als Beihilfe. Er kam mit einer einjährigen Bewährungsstrafe davon.



Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg