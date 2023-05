Bewohner überraschten die Einbrecher in einem Keller im Dellviertel.

Fahndung Polizisten fassen Einbrecher in Duisburg – Komplize flüchtig

Duisburg. Polizisten haben im Duisburger Dellviertel einen mutmaßlichen Einbrecher (20) gefasst. Sein Komplize ist weiter auf der Flucht.

Die Polizei hat am Montagabend im Duisburger Dellviertel einen Keller-Einbrecher gefasst. Sein Komplize ist allerdings noch flüchtig.

Gegen 18.20 Uhr überraschten Bewohner eines Hauses an der Gabelsberger Straße das Duo auf frischer Tat. Dei Einbrecher, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits schon an drei Kellerabteilen zu schaffen gemacht hatten, ergriffen die Flucht in Richtung Sommerstraße.

Kripo Duisburg sucht nach etwa 25 Jahre altem Mann

Im Rahmen einer schnellen Fahndung stellten alarmierte Beamte einen 20-Jährigen. Er hatte Diebesgut bei sich, das die Einsatzkräfte sicherstellten.

Nach dem zweiten Täter wird weiter gesucht: Laut Beschreibung ist er etwa 25 Jahre alt und 1,76 Meter groß. Er hat schwarze Haare und trug zum Tatzeitpunkt ein Hemd mit schwarz-grünen Streifen. Hinweise zu ihm nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 0203 280 0 entgegen.

