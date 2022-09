Polizist oder Polizistin werden mit Mittlerer Reife: Das ist in NRW und somit auch in Duisburg wieder möglich.

Polizeioberschule Polizist werden mit Mittlerer Reife: So geht es in Duisburg

Duisburg. In NRW können nun auch wieder Schüler mit Mittlerer Reifer eine Karriere bei der Polizei starten. Die Bewerbungsfrist für 2023 läuft derzeit.

Bis zum 8. Oktober können sich Interessierte noch für einen Start bei der Fachoberschule (FOS) Polizei im August 2023 bewerben. Dazu müssen sie in einem ersten Schritt lediglich drei vorbereitete Formulare auf https://fos.polizeibewerbung.nrw.de/ ausfüllen.

In Duisburg wird der Bildungsgang Polizei am Walther-Rathenau-Berufskolleg angeboten. Im Sommer 2023 soll die Fachoberschule Polizei auf 15 Standorte in Nordrhein-Westfalen ausgeweitet werden.

Fachoberschule Polizei: Diese Voraussetzungen müssen Bewerberinnen und Bewerber mitbringen

Schülerinnen und Schüler brauchen den mittleren Bildungsabschluss (Fachoberschulreife) oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe, um die Fachoberschule Polizei zu besuchen. Nach zwei Jahren Schule mit polizeispezifischen Inhalten erhalten diese dann die volle Fachhochschulreife mit Schwerpunkt Polizei und Verwaltung.

Im September 2023 dürfen Bewerber das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Für Personen, die zum Schulstart der Fachoberschule Polizei bereits im Besitz eines höheren Schulabschlusses als dem mittleren Schulabschluss sind, ist eine Bewerbung nicht möglich. Aber: Eine Bewerbung mit Q1 – also nach Abschluss der elften Klasse – ist möglich.

Bewerber dürfen nicht straffällig geworden sein.

So läuft das Auswahlverfahren bei der Polizei NRW

In dem dreitägigen Verfahren absolvieren die Bewerber zunächst einen Computertest. Dort werden unter anderem logisches Denken, Merkfähigkeit und Rechtschreibung geprüft.

Am zweiten Tag folgt ein Assessment-Center. Darin müssen die Bewerber ein Thema unter Zeitdruck präsentieren. So soll ihre Belastbarkeit in Stresssituationen getestet werden.

Den Abschluss bildet ein Gesundheitscheck samt Belastungs-EKG.

Beratung bei der Polizei Duisburg:

Bei der Polizei Duisburg beantworten die Personalwerber Polizeihauptkommissar Michael Bach und Polizeihauptkommissarin Susanne Hermanns Fragen zur Fachoberschule Polizei.

Telefon: 0203 280 1055

E-Mail: personalwerbung.duisburg@polizei.nrw.de

WhatsApp: 0174 3221519

