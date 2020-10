Die Anklage klang schwerwiegend: In Hochfeld soll ein 24 Jahre alter Student einen Polizisten angegriffen und verletzt haben. Doch der Prozess gegen den Mainzer vor dem Amtsgericht am König-Heinrich-Platz zeichnete ein anderes Bild. Und wenn es so etwas wie Versöhnung zwischen einem Täter und einem Geschädigten gibt, dann in diesem Fall.

Der Angeklagte war am 18. Oktober 2019 nach einem Fußballspiel offenbar mit den falschen Leuten in Hochfeld unterwegs gewesen. Er soll Farbe auf Wände gesprüht haben. Als die Polizei auftauchte, rannte er davon. Als ihn ein Beamter stellte, soll der 24-Jährige den Mann vor die Brust gestoßen und ihn so zu Fall gebracht haben. Der Polizist landete in einem Lichtschacht, zog sich schmerzhafte Prellungen zu und brach sich einen kleinen Finger.

Polizist aus Duisburg: „Ich wurde von den Füßen gerissen“

„Das tut mir alles wirklich sehr Leid“, entschuldigte sich der bislang unbescholtene Angeklagte. „Als ich die Polizei gesehen habe, wollte ich einfach nur weg. Ich wollte keinen Ärger.“ Auf seiner Flucht sei er dann mit dem Polizisten zusammengestoßen. „Ich wollte ihn nicht verletzen.“

Die Aussage des Ordnungshüters (34) bestätigte die Angaben. Der Angeklagte habe irgendwie panisch gewirkt. „Ich habe ihm den Weg abgeschnitten. Wir haben beide unsere Arme nach vorne genommen, um den Aufprall zu mindern.“ Aus der Bewegung heraus habe er noch versucht, den 24-Jährigen zu fassen. „Aber der hatte zu viel Schwung drauf. Ich wurde von den Füßen gerissen und landete im Schacht.“

24-Jähriger schickte Entschuldigungsschreiben an Polizisten

Bereits im Vorfeld hatte der 24-Jährige dem Polizisten ein Entschuldigungsschreiben geschickt. Vor Gericht sprach er nochmals sein Bedauern aus und überreichte ein wenig verschämt ein Schmerzensgeld von 300 Euro, das er aus seinen mageren studentischen Einkünften zusammen gekratzt hatte. „Ich weiß gar nicht, ob ich das annehmen darf“, so der verdutzte Polizist. Nachdem die Juristen ihm diese Besorgnis genommen hatten, nahm er das Geld. Ohne Corona hätten sich die beiden Männer die Hand gereicht. „Ich bin seit zehn Jahren Polizist, wurde schon mehrfach im Dienst verletzt. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt“, gab der Beamte beeindruckt zu.

Verurteilt wurde der 24-Jährige nur wegen einfachen Widerstandes und fahrlässiger Körperverletzung. Angesichts der Gesamtumstände wollten die Juristen ihm nicht gleich die berufliche Zukunft verbauen. Und so gab es eine milde Geldstrafe in Höhe von 600 Euro (60 Tagessätze zu je zehn Euro). Das Verfahren wegen der Farbschmierereien wird nun auch eingestellt.