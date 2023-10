Polizist erwischt in seiner Freizeit betrunkenen Autofahrer

Ein Polizist der Duisburger Kripo hat in seiner Freizeit einen betrunkenen Autofahrer gestellt und einen Streifenwagen gerufen – die Hintergründe.

Duisburg. Ein Polizist hat in seiner Freizeit einen betrunkenen Autofahrer (45) in Duisburg erwischt. Bei der Überprüfung des Mannes kam noch mehr heraus.

Einen betrunkenen Autofahrer hat ein Beamter der Duisburger Kripo in seiner Freizeit in der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21. Oktober) erwischt.

Der Polizist bemerkte auf der A 59 in Fahrtrichtung Dinslaken gegen 1 Uhr einen grauen Skoda Fabia, der auffallend langsam fuhr und plötzlich wieder beschleunigte. Er folgte dem Wagen, der zwischenzeitlich die Autobahn verlassen hatte und erneut auf die A 59 in Richtung Duisburg-Hochfeld fuhr. Auf der Düsseldorfer Straße in Höhe der Karl-Jarres-Straße gelang es dem Polizisten schließlich, das Auto anzuhalten und einen Streifenwagen zu verständigen.

Polizist der Duisburger Kripo stellt in seiner Freizeit betrunkenen Autofahrer

Weil der Fahrer (45) deutlich alkoholisiert war und seinen ukrainischen Führerschein nicht vorzeigen konnte, nahmen die Einsatzkräfte ihn mit zur Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Doch damit nicht genug: Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass der Skoda keinen gültigen Versicherungsschutz hat.

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz konnte der 45-Jährige die Wache wieder verlassen – zu Fuß.

