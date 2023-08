Polizist erschießt Duisburger (56): Bodycams sichergestellt

Duisburg. Ein Polizist hat in einem Duisburger Mehrfamilienhaus einen bewaffneten Mann (56) erschossen. Welche Schritte die Ermittler nun gehen.

Nach dem tödlichen Schuss eines Duisburger Polizisten auf einen bewaffneten Angreifer in einem Mehrfamilienhaus in Neuenkamp (wir berichteten) soll noch an diesem Freitag die Leiche des 56-Jährigen obduziert werden. Die Polizei Düsseldorf hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernommen und wertet nun Beweismittel aus.

Unter anderem seien die Bodycams, Taser und Schusswaffen der beteiligten Polizeibeamten sichergestellt worden, berichtete ein Sprecher der Behörde aus der Landeshauptstadt. Was die Aufnahmen der kleinen Kameras zeigen, ist öffentlich noch nicht bekannt. „Details werden wir aus ermittlungstaktischen Gründen zu diesem Zeitpunkt nicht nennen“, erklärte der Sprecher.

Die Polizei Düsseldorf werten nun Spuren und Beweismittel aus Duisburg-Neuenkamp aus. Foto: Jostin Brosch

Unklar ist auch, wie oft der Polizist am Donnerstagnachmittag in dem Haus an der Klever Straße schoss. Nachbarn wollen gegen 14.15 Uhr „drei Schüsse“ gehört haben. Polizei und Staatsanwaltschaft sprachen in einer gemeinsamen Mitteilung von „einem Schusswaffengebrauch“. Innenminister Herbert Reul (CDU) berichtete im NRW-Innenausschuss von einem Schuss aus der Dienstwaffe.

Duisburger Polizist erschießt 56-Jährigen in Neuenkamp: Was bekannt ist

Klar scheint: Am Donnerstagmittag wurde die Streifenwagenbesatzung nach Neuenkamp gerufen, weil der 56 Jahre alte Deutsche in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden sollte. Im Treppenhaus sollen die Einsatzkräfte dann auf den Mann getroffen sein. Der Neuenkämper soll nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft die Polizisten mit einem Messer angegriffen haben.

Der Beamte habe zunächst versucht, den 56-Jährige mit einem Elektroschockgerät, einem sogenannten Taser, zu stoppen. Als die Abwehr mit dem Taser nicht funktionierte, soll er den tödlichen Schuss abgegeben haben.

Anwohner der Nebenstraße, der Essenberger Straße, schilderten dramatische Szenen: Rettungssanitäter sollen demnach auf der Straße versucht haben, den getroffenen Mann zu reanimieren. Er starb nach Informationen unserer Redaktion auf dem Weg ins Krankenhaus.

