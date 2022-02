Ein Polizist ist bei einer Streifenfahrt in Duisburg mit einem Laserpointer geblendet worden.

Polizei Polizist bei Streife in Duisburg mit Laserpointer geblendet

Duisburg. Ein Polizist ist bei einer Streifenfahrt in Duisburg mit einem Laserpointer geblendet worden. Wenig später stoppten die Beamten die Täter.

Ein Polizist ist in der Nacht zu Samstag bei der Streifenfahrt in Duisburg von einem vorausfahrenden Multivan mit einem Laserpointer geblendet worden. Weil der Beamte für wenige Sekunden nicht mehr sehen konnte, musste der Polizist den Wagen gegen 2.20 Uhr auf der Duisburger Straße in Alt-Hamborn kurz abbremsen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Anschließend folgten die Ordnungshüter dem VW und stoppte ihn. Bei dem 18 Jahre alten Fahrer fanden die Polizisten einen Laserpointer und ein Einhandmesser. Zudem hatte einer der drei Insassen, ein 16-Jähriger, ein Springmesser dabei.

Alle drei Gegenstände stellten die Beamten sicher und schrieben eine Anzeige unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg