Polizeinachwuchs: 211 neue Kommissare aus Duisburg

Duisburg. 211 junge Menschen sind nun in Duisburg zu Polizeikommissare ernannt worden. Der Polizeipräsident schwört sie auf Herausforderungen ein.

211 junge Menschen haben in Duisburg ihr duales Studium bei der Polizei abgeschlossen. Im Huckinger Steinhof ernannte Polizeipräsident Alexander Dierselhuis sie nun zu Polizeikommissarinnen oder Polizeikommissaren.

In den vergangenen drei Jahren stand für sie Rechtstheorie-Unterricht an der Hochschule auf dem Programm, genauso wie praktische Trainingseinheiten zur Verkehrsunfallaufnahme, Tatortspurensuche, Einsatztaktik und Funk. Hinzu kamen Schießtraining und Sport. In Fachpraktika waren die Nachwuchskräfte auch bereits auf den Straßen unterwegs – in Zusammenarbeit mit erfahrenen Tutoren.

Die Jungkommissare vor dem Huckinger Steinhof. Foto: Polizei Duisburg

Duisburgs Polizeipräsident: „Leben in schwierigen Zeiten“

Jetzt steigen sie als Jungkommissare im Streifendienst oder im Ermittlungsdienst der Kripo ein. Auf ihren Schulterklappen tragen sie nun den ersten Stern. Dierselhuis schwor sie bei der Feierstunde mit eindringlichen Worten auf die kommenden Aufgaben ein: „Wir leben in schwierigen Zeiten. Sie repräsentieren den Staat und sind damit verantwortlich dafür, dass die Menschen in unserem Land der Demokratie vertrauen.“

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Jedes Jahr stellt die Polizei in NRW 3000 Kommissaranwärter und Kommissaranwärterinnen ein. Mehr Infos unter: www.genau-mein-fall.de

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg