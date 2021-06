Polizeihund spürt Einbrecher in ihrem Versteck auf

Polizeihund Elgur hat in einer Lagerhalle in Duisburg-Beeckerwerth zwei Einbrecher aufgespürt. ​

Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg in zwei Fällen Einbrecher gestellt und festgenommen. Dabei konnte sie sich auch auf Spürnase Elgur verlassen.

In zwei Fällen hat die Polizei am Samstag in Duisburg Einbrecher gestellt. Dabei konnten sich die Beamten auch die Spürnase von Rottweiler Elgur verlassen.

Der Diensthund erschnüffelte gegen 4 Uhr zwei mutmaßliche Einbrecher in einer Lagerhalle an der Straße Am Nienhaushof in Beeckerwerth. Den Verdächtigen nutze es auch nichts, dass sie sich hinter Kartonpappe versteckten. Polizisten nahmen sie fest. Der 20-Jährige und der 29-Jährige wurden dem Haftrichter vorgeführt, der wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls Haftbefehl erließ.

Duisburg: Weiterer Einbrecher im Dellviertel gefasst

Wenige Stunden später fassten die Einsatzkräfte einen weiteren Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus an der Heerstraße im Dellviertel. Der 33-Jährige stand dort auf dem Balkon, als die Polizei eintraf. Er hatte Einbruchswerkzeug bei sich und konnte nach Polizeiangaben nicht plausibel erklären, was er auf dem Balkon tat. Auch ihn nahmen die Beamten vorzeitig fest, der Haftrichter erließ ebenfalls Haftbefehl.

