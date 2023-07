Neue Heimat der HSPV NRW: das Hauptgebäude und der Erweiterungsbau an der Wuhanstraße in der Nähe des Duisburger Hauptbahnhofs.

Quartier 1 Polizeihochschule in Duisburg: Wichtiger Schritt steht an

Duisburg. Im Quartier 1 in Duisburg steht der nächste Schritt für die HSPV NRW an. In dem Erweiterungsbau ist noch eine Fläche zur Vermietung frei.

Die Studierenden der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW) lernen schon seit September 2022 unter modernsten Bedingungen im Neubau an der Wuhanstraße im Quartier 1 am Hauptbahnhof. Nun hat die Hochschule auch die Schlüssel für den gegenüberliegenden Erweiterungsbau vom Entwickler Aurelis übernommen.

In dem sechsgeschossigen und 7000 Quadratmeter großen Bau wird die HSPV NRW rund 3750 Quadratmeter übernehmen. Dies entspreche laut Aurelis rund 53 Prozent der Gesamtmietfläche.

Die offizielle Schlüsselübergabe von Aurelis-Regionalleiter Björn Zimmer (rechts) an den Präsidenten der HSPV NRW, Martin Bornträger (2.v.l.), Kanzler Markus Coerdt (links) und den Abteilungsleiter der HSPV NRW in Duisburg, Ralf Holzberg (2.v.r.). Foto: Dirk Dratsdrummer

Die Räume bieten Platz für rund 650 Studierende sowie 22 Kursräume, zehn Büros für Lehrende und Verwaltung sowie elf Gruppenarbeits- und Trainingsräume. Sie sind eine Ergänzung zur Platzkapazität im Hauptgebäude.

HSPV NRW soll im August in Erweiterungsbau in Duisburg einziehen

Der nächste Schritt steht im Erweiterungsbau nun kurzfristig an: Bereits im August wird die Hochschule einziehen. Damit liegt für die Inbetriebnahme zum Studienjahr 2023/2024 alles im Zeitplan. „Mit dem modernen Hauptgebäude an der Wuhanstraße 10 und dem Erweiterungsbau haben wir an der Abteilung Duisburg nun Kapazitäten für insgesamt rund 3100 Studierende geschaffen“, erklärt HSPV-Präsident Martin Bornträger.

Der Bedarf sei enorm. Denn die Zahl der Studierenden sei in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, besonders im Polizeiressort. An der Hochschule werden die Bachelorstudiengänge Polizeivollzugsdienst, Staatlicher Verwaltungsdienst und Kommunaler Verwaltungsdienst angeboten.

Der alte Hochschulstandort an der Albert-Hahn-Straße in Großenbaum soll nun perspektivisch aufgegeben werden.

Fläche im Gebäude ist noch zur Vermietung frei

Interessant: Mit der Meldung zur Schlüsselübergabe teilte Aurelis mit, dass im Erweiterungsbau am Duisburger Hauptbahnhof noch eine Fläche von etwa 2700 Quadratmetern zur Vermietung frei sei. Vom Entwickler heißt es: „Der Bezug ist innerhalb von sechs Monaten nach Mietvertragsabschluss möglich.“

