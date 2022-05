Polizeieinsatz: Aufregung vor Ärztehaus im Duisburger Süden

Die Folgen des Vorfalls in Duisburg-Buchholz sind auch am Dienstag zu sehen.

Duisburg. In der Nacht hat es Aufregung vor dem Ärztehaus in Duisburg-Buchholz gegeben. Die Folgen sind auch noch am Dienstagvormittag zu sehen.

Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zu Dienstag für Aufregung am Ärztehaus an der Münchener Straße in Duisburg-Buchholz gesorgt.

Gegen 0.25 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, weil der junge Mann die Schaufensterscheibe der Apotheke im Erdgeschoss einschlug und eintrat. Auch die Scheiben der ehemaligen Physiotherapiepraxis beschädigte er und betrat die leerstehenden Räume. Einsatzkräfte stellten den 18-Jährigen. Er wird nun wegen psychischer Probleme in einer Klinik behandelt.

Die Folgen des Vorfalls aus der Nacht waren auch am Dienstagvormittag noch deutlich sichtbar: Scherben lagen noch auf dem Gehweg, der Bereich vor dem Ärztehaus war mit Flatterband abgesperrt, die Schaufensterscheibe provisorisch gesichert.

