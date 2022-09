Polizei warnt: Im Herbst wieder mehr Einbrecher unterwegs

Duisburg. Die Duisburger Polizei registriert eine steigende Zahl von Wohnungseinbrüchen. Hier gibt es Tipps zu Schutzvorrichtungen gegen Diebe.

Sobald die Tage kürzer werden, steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche. Gleich mehrere registrierte die Duisburger Polizei am Montag.

In zwei Mehrfamilienhäusern an der Lahnstraße im Wasserviertel (Stadtmitte) versuchten unbekannte Täter zwischen 16 und 23 Uhr, die Wohnungstüren aufzuhebeln. Noch am helllichten Tag, zwischen 11 und 13 Uhr, brachen Täter in eine Wohnung an der Schreiberstraße in Duissern ein. Sie durchwühlten die Räume und verschwanden. Ob sie was gestohlen haben, ist noch unklar.

Polizei Duisburg berät zur Sicherung gegen Einbruchdiebstahl

Zwischen 13 und 19 Uhr hebelten Unbekannte eine Wohnungstür an der Mülheimer Straße in Neudorf auf. Der Bewohner fand bei seiner Heimkehr die von den Einbrechern durchwühlten Räume vor. Auch hier ist noch nicht sicher, ob bzw. was die Täter mitgenommen haben.

Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen. Wer seine Wohnung oder sein Haus besser vor Einbrechern schützen möchte, findet hier viele Tipps und die Ansprechpartner der technischen Prävention bei der Polizei Duisburg: https://duisburg.polizei.nrw/technische-praevention-0

