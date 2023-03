Polizei: Trio überfällt 18-Jährigen in Meiderich – Handy weg

Duisburg. Ein 18-Jähriger ist nachts am Busbahnhof in Meiderich überfallen worden. Das Handy ist weg. Die Polizei Duisburg sucht nun Zeugen.

Ein 18-Jähriger ist nach Angaben der Polizei in Duisburg am Samstag, 25. März, gegen 2.30 Uhr am Busbahnhof an der Von-der-Mark-Straße in Meiderich überfallen worden. Drei junge Männer, etwa 17 bis 20 Jahre alt, hätten ihn dort nach einer Zigarette gefragt und dann angefangen, ihn zu durchsuchen. Am Ende war sein Handy weg. So berichtete es der 18-Jährige den Beamten auf der Wache in Walsum.

Die Täter sollen in Richtung Ratingsee-Siedlung geflüchtet sein. Der 18-Jährige habe um Hilfe gerufen. Ein Mann sei auf den Überfall aufmerksam geworden. Dieser sei hinter den Angreifern hergerannt, habe sie jedoch nicht mehr einholen können. Für die Ermittler ist dieser Mann ein wichtiger Zeuge. Er wird gebeten, telefonisch unter 0203 2800 Kontakt zur Polizei aufzunehmen – ebenso weitere Zeugen.

Die Jugendlichen sollen etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß sein. Einer soll glattrasierte Haare haben und mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze bekleidet gewesen sein. Dazu soll er eine blau-graue Jeanshose getragen haben. Ein anderer hatte demnach einen roten Verband an der linken Hand und trug eine olivgrüne Bomberjacke zur grauen Jogginghose. Der Dritte trug eine blau-graue Mütze und einen blau-grauen Trainingsanzug.

