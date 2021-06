Polizei sucht SUV-Fahrer: Siebenjähriges Kind angefahren

In Duisburg-Ruhrort hat ein SUV-Fahrer nach Polizeiangaben einen siebenjährigen Jungen auf seinem Fahrrad angefahren.

Duisburg. Ein SUV-Fahrer hat in Duisburg ein siebenjähriges Kind angefahren, das ihm auf dem Rad entgegenkam. Die Polizei sucht Zeugen – und den Fahrer.

Ein siebenjähriges Kind ist am Donnerstag von einem SUV-Fahrer verletzt worden. Nach Polizeiangaben soll der Fahrer auf der Arndtstraße in Duisburg-Ruhrort den entgegenkommenden Jungen auf seinem Fahrrad am Knie touchiert und leicht verletzt haben.

Nachdem der Unbekannte mit seinem hellen Fahrzeug kurz anhielt, sei er weitergefahren. Nach ihm sucht jetzt die Polizei. Er soll ein weißes Hemd getragen haben und eine schwarze Brille mit runden Gläsern. Zeugen, die den Unfall gegen 14.40 Uhr beobachtet haben, können sich an das Verkehrskommissariat wenden unter 0203 2800.

