Die Polizei Duisburg sucht nach einem Fußgänger, der in Hochfeld bei einem Unfall verletzt wurde.

Verkehrsunfall Polizei sucht nach Unfall in Hochfeld verletzten Fußgänger

Duisburg. Nach einem Unfall sucht die Polizei Duisburg nach einem Mann – der verletzt und mit kaputter Brille den Unfallort in Hochfeld verlassen hat.

Nach einem Zusammenstoß zwischen einer Smart-Fahrerin und einem Fußgänger sucht die Polizei Duisburg nun nach dem mutmaßlich verletzten Mann.

Der Unfall ereignete sich laut Präsidium am Dienstag gegen 15.25 Uhr an der Kreuzung Wanheimer Straße/Rheinhauser Straße in Hochfeld. Die Autofahrerin ist nach Angaben der Polizei bei Grün über die Kreuzung gefahren, als ihr der Unbekannte vor das Auto lief. Eine Vollbremsung habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können, berichtet die 52-Jährige. Sie habe noch versucht, dem Mann zu helfen. Dieser habe aber jede Unterstützung abgelehnt und den Unfallort verlassen.

Der Mann soll laut Zeugen „indisch/pakistanisch“ aussehen, 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Seine Brille wurde beim Unfall beschädigt. Wer Angaben zur Identität des Mannes oder zur Klärung des Unfallhergangs machen kann, möge sich bei der Polizei unter 0203 2800 melden.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg