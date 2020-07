Polizei sucht Lucien W. (14) aus Bonn: Spur führt ins Revier

Bonn/Duisburg/Essen/Gelsenkirchen. Hat die Polizei Bonn bei der Suche nach Lucien W. im Ruhrgebiet Erfolg? Spur des Vermissten führt nach Essen, Gelsenkirchen und Duisburg-Marxloh.

Die Bonner Polizei blickt bei der Suche nach dem 14-Jährigen Lucien W. ins Ruhrgebiet. Spuren führen nach Essen, Gelsenkirchen und Duisburg-Marxloh.

Lucien W. lebt in einer Jugendhilfeeinrichtung in Bad Godesberg. Dort gilt er aber als vermisst. Am 19. Juli, einem Sonntag, wurde er zum letzten Mal gesehen. Seitdem sucht die Polizei fieberhaft nach dem Jugendlichen.

Am 19. Juli wurde Lucien W. in Bonn zuletzt gesehen. Foto: Polizei Bonn

Spur von Lucien W. führt auch nach Duisburg-Marxloh

Dabei hat sie nun weitere Erkenntnisse: Ermittler haben Hinweise darauf, dass der 14-Jährige sich zuletzt in Essen, Gelsenkirchen und Duisburg aufgehalten haben soll. In Duisburg führt seine Spur in den Stadtteil Marxloh.

Was noch dafür spricht, dass Lucien sich möglicherweise im Ruhrgebiet aufhält: Kontakte und Anlaufpunkte in Bonn und Umgebung sind nicht bekannt.

Suche nach 14-Jährigem: Polizei bittet um Hinweise

Bei der Suche nach Lucien W. bittet die Polizei auch um die Hilfe der Bevölkerung. Der 14-Jährige wird als 1,73 Meter groß und stämmig beschrieben. Zuletzt trug er eine Jogginghose, ein graues T-Shirt und einen schwarzen Pullover.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei unter 0228 15 0 und dem Notruf 110 entgegen.

