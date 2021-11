Polizei sucht Einbrecherbande aus dem Duisburger Süden

Duisburg. Die Polizei sucht eine Einbrecherbande aus dem Duisburger Süden. Eine 65-Jährige beobachtete die Männergruppe am Dienstag in Großenbaum.

Die Polizei Duisburg sucht nach einem Einbruch im Duisburger Süden nach einer Einbrecherbande.

Eine 65-Jährige hatte gegen 18.30 Uhr am Dienstag in Großenbaum auf ihrem Heimweg eine Gruppe von vier bis sechs Männern beobachtet, die über einen Garagenhof an der Großenbaumer Allee in Höhe Tauernstraße rannten.

Als die Frau dann in ihre Wohnung kam, bemerkte sie, dass die Gartentüre aufgehebelt wurde und sämtliche Schränke durchwühlt worden waren. Bargeld und Schmuck war verschwunden.

Einbrecherbande im Duisburger Süden: Polizei ermittelt

Bei der Suche nach der Männergruppe nimmt das Kriminalkommissariat 14 Hinweise unter 0203 280 0 entgegen.

