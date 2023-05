Die Polizei Duisburg warnt immer wieder davor, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Schon wieder haben Trickbetrüger zugeschlagen.

Trickbetrug Polizei: So zocken falsche Handwerker Duisburger Senioren ab

Duisburg. Falsche Handwerker haben Senioren in Duisburg abgezockt. Diese Details nennt die Polizei zu zwei Fällen von Trickbetrug an einem Tag.

Gleich zweimal haben Trickbetrüger am Dienstag mit ihren perfiden Maschen Menschen aus Duisburg abgezockt. Sie erbeuteten nach Angaben der Polizei jeweils Bargeld und Bankkarte und flüchteten. Die Fälle im Detail:

Gegen 10.50 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines Ehepaares nahe der Kreuzung Emmericher Straße/Westender Straße in Obermeiderich. Ein Mann behauptete, die Heizungen überprüfen zu müssen. Die 75-Jährigen ließen den Unbekannten herein und folgten seinen Anweisungen, Wasser laufen zu lassen und die Fenster zu öffnen. Als er sich verabschiedete, bemerkte die Frau, dass Bargeld und Bankkarte fehlten.

De Betrüger soll 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank sein sowie kurze schwarze Haare, einen blauen Mundschutz und schwarze Kleidung getragen haben.

Auf der Duisburger Straße in Hochemmerich schlug gegen 15 Uhr ebenfalls ein falscher Handwerker zu und zockte eine 86-jährige ab. Er erzählte ihr, dass er Mitarbeiter eines Bauvereins sei und einen Wasserschaden beheben müsse. Auch sie ließ den Mann in ihre Wohnung – und die Haustüre offen stehen. Als der Unbekannte weg war, fehlte Bargeld. Der Mann mit kurzen, dunklen Haaren soll 25 bis 35 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein.

Die Polizei fragt: Wer hat die Trickbetrüger gesehen oder kann weitere Angaben zu ihnen machen? Hinweise werden telefonisch unter 0203 2800 entgegen genommen.

