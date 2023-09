Polizei: Mercedes kracht in Hauseinfahrt – Alkohol im Spiel

Unfall mit Folgen: Dieser Mercedes der E-Klasse ist am Samstag laut Polizei Duisburg in eine Hauseinfahrt an der Niebuhrstraße in Obermeiderich gekracht.

Duisburg/Oberhausen. Zwei Oberhausener sind am Samstag mit einem Mercedes in eine Hauseinfahrt in Duisburg gekracht. Laut Polizei war beim Unfall Alkohol im Spiel.

Ein Mercedes der E-Klasse ist am Samstag, 16. September, in das Tor einer Hauseinfahrt an der Niebuhrstraße in Obermeiderich gekracht.

Die Polizei wurde um 22.12 Uhr alarmiert. Wie die Duisburger Leitstelle auf Nachfrage der Redaktion am Sonntag weiter mitteilt, haben zwei Oberhausener (40 und 29 Jahre alt) in dem Auto gegessen. Wer von den beiden das Auto steuerte, sei noch unklar.

Die Zwei waren laut Polizei erst von der Unfallstelle geflüchtet, dann aber doch zurückgekehrt. Weil Beamte vor Ort bei beiden Alkoholgeruch wahrnahmen, mussten sie zur Blutprobe mit auf die Wache. Zu möglichen Verletzungen konnte die Polizei noch nichts sagen.

Polizei Duisburg: Mercedes kracht in Hauseinfahrt – Höhe des Sachschadens noch unklar

Der dunkle Mercedes wurde sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Neben dem Tor der Hauseinfahrt ist bei dem Unfall auch eine Mauer beschädigt worden.

