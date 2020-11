Die Polizei Duisburg warnt nach mehreren Taten in dieser Woche vor Einbrechern in der Stadt.

Polizeibericht Polizei: Mehrere Einbrüche in Wanheimerort und Neudorf

Duisburg. Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei Duisburg bittet nach mehreren Einbrüchen in Wanheimerort und Neudorf am Donnerstag um Hinweise.

Die Polizei Duisburg warnt vor Einbrechern in der Stadt und sucht nach mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen am Donnerstag Zeugen (Hinweise ans Kriminalkommissariat 14: 0203 2800).

• Zwischen 12.15 und 13.15 Uhr brachen Täter in eine Wohnung an der Fliederstraße in Wanheimerort ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar.

• Ebenfalls in Wanheimerort, aber etwas später – zwischen 12.30 und 15.30 Uhr – schlugen Einbrecher an der Fuchsstraße zu. Sie hebelten eine Wohnungstür auf, durchsuchten alle Räume und stahlen Bargeld.

• An der Mülheimer Straße in Neudorf-Nord gelangten Einbrecher gegen 20.45 Uhr in die Wohnung eines 67-Jährigen. Sie schlugen eines der Fenster ein, stahlen nach ersten Erkenntnissen der Ermittler aber nichts.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

• An der Kaiserswerther Straße dagegen blieb es bei einem Einbruchsversuch. Die Täter scheiterten an einer gut gesicherten Wohnungstür. Sie hinterließen lediglich einige Hebelmarken, die der Bewohner entdeckte, als er gegen 20 Uhr nach Hause kam.

Die Präventionsexperten der Polizei Duisburg geben Tipps zum Einbruchsschutz – im Internet unter https://duisburg.polizei.nrw/kriminalpraevention-9