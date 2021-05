Eine Hundertschaft der Polizei rückte am Montag zu einer Großbeerdigung auf dem Duisburger Wadfriedhof aus. Das Archivbild zeigt einen Polizeieinsatz auf einem Friedhof in Leverkusen.

Waldfriedhof Polizei-Hundertschaft zu Groß-Beerdigung in Duisburg gerufen

Duisburg-Wanheimerort. 130 Teilnehmer kamen zu einer Beerdigung auf dem Duisburger Waldfriedhof – erlaubt sind 30. Die Polizei war mit einer Hundertschaft im Einsatz.

Mehr als viermal so viele Trauergäste wie aktuell erlaubt haben am Montag (17. Mai) eine Beerdigung auf dem Waldfriedhof in Duisburg-Wanheimerort besucht: 130 Teilnehmer hatten sich dort zu einer Trauerfeier versammelt. Die Polizei war sogar mit einer Hundertschaft im Einsatz.

Wie die Stadt Duisburg am Dienstag auf Nachfrage bestätigt hat, informierte die Polizei am Montag den städtischen Außendienst (SAD) des Ordnungsamts darüber, dass auf dem Waldfriedhof eine Beerdigung mit vielen Teilnehmern stattfindet.

Um 13.30 Uhr fuhren SAD und Polizei den Friedhof an. Laut ihren Angaben fanden sie dort 130 Teilnehmer einer Trauerfeier vor – aktuell sind wegen Corona in Duisburg höchstens 30 Gäste bei einer Beerdigung oder Trauerfeier erlaubt.

Hundertschaft der Polizei verhindert noch mehr Teilnehmer bei Beerdigung in Duisburg

Als weitere Personen zum Friedhof kamen, sei die Polizei um Unterstützung durch die Einsatzhundertschaft gebeten worden, damit nicht noch mehr Menschen zur Trauerhalle kommen konnten.

In der Halle selber hatten sich nach Angaben der Stadt 30 Trauergäste aufgehalten, die übrigen Teilnehmer hätten sich draußen aufgehalten, „unter Einhaltung der Mindestabstände und Maskenpflicht“, so ein Stadtsprecher. Die Trauergemeinschaft habe sich „sehr einsichtig und kooperativ“ gezeigt.

Einen Hinweis an unsere Redaktion, es habe sich um eine Roma-Beerdigung gehandelt, bestätigt der Stadtsprecher nicht: Die Nationalität der Teilnehmer sei weder erfasst worden, noch spiele sie eine Rolle.

Der Einsatz auf dem Waldfriedhof war um 15 Uhr beendet, bis dahin hatten die meisten Trauergäste den Ort verlassen. Es gab nach Angaben der Behörden weder Festnahmen, noch wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

