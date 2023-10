Polizei gibt im Showroom Profi-Tipps gegen Einbrecher

Duisburg-Ruhrort. Einbrechern das Leben möglichst schwer zu machen, ist kein Zauberwerk. Experten der Polizei beraten am Tag der offenen Tür in Duisburg-Ruhrort.

Marcus Franken, technischer Berater bei der Polizei, macht es vor: In nur wenigen Sekunden hat er eine Wohnungstür mit einer verbogenen Fahrradspeiche geöffnet. „Schon sind die Einbrecher drin. Viele Bewohner lassen ihre Geldbörse in der Diele liegen. Die Diebe nehmen das Geld mit, und am nächsten Tag diskutieren Sie in der Familie, wer das Geld rausgenommen hat“, sagt er. Wenn man Pech hat, geht auch gleich noch der Autoschlüssel mit – und die Einbrecher verlassen unbemerkt das Haus.

Experten der Duisburger Polizei beraten, wie man sein Zuhause sicherer machen kann

„Unser kostenloser Tipp ist deshalb: Schließen Sie die Haustür auch ab, wenn Sie da sind“, sagt Franken. Die anderen Ratschläge der Experten für Einbruchschutz ziehen Investitionen nach sich – die müssen aber nicht hoch sein. Es gibt Lösungen, die sich auch dann lohnen, wenn man zur Miete wohnt. Oberstes Prinzip ist: Mechanik statt Elektronik. Schlägt eine Alarmanlage an, ist der Einbrecher schon drin. Besser ist, er scheitert vorher an den Sicherheitsmaßnahmen.

Im Showroom der Polizei können sich die Besucher selbst als Einbrecher versuchen. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Bei Fenstern gilt zum Beispiel: „Ist ein Fenster mit Rollzapfen ausgestattet, ist ein abschließbarer Türgriff nicht mehr als eine Kindersicherung“, erklärt Franken. Sein Kollege Carsten Mettler macht vor, dass man ein solches Fenster mit einem Schraubenzieher ruck, zuck aufgehebelt bekommt. „Pilzzapfen sollten es schon sein“, so der Rat. Dann macht auch das Schloss Sinn.

Die beiden Berater laden alle Duisburgerinnen und Duisburger, die Beratungsbedarf haben, in ihren Showroom der Duisburger Kriminalprävention in die Polizeiwache in Ruhrort (Alte Duisburger Straße 15) ein. Dort gibt es allerhand Nachrüstmöglichkeiten zu sehen. Außerdem kann sich jeder einmal selbst als Einbrecher an einem Fenster oder einer Tür versuchen.

Am 29. Oktober ist Tag des Einbruchschutzes. Aus diesem Anlass öffnet der Showroom am Sonntag, 27. Oktober, von 10 bis 17 Uhr seine Pforten. Besucher sind ohne Anmeldung willkommen. Auch die Verbraucherzentrale NRW ist vor Ort und berät zum Thema Energiesparen und Einbruchschutz.

