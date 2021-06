Polizei erwischt 260 Raser - und stoppt ein Autorennen

Duisburg. Die Polizei hat bei einer Kontrolle in Duisburg 260 Raser erwischt. Sie stoppte außerdem ein Autorennen zwischen einem Daimler und einem Audi.

Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Polizei Duisburg, Stadt und Autobahnpolizei Düsseldorf wurden am Mittwoch über 260 Raser erwischt.

Innerstädtisch waren 135 Verkehrsteilnehmer zu schnell am Start. Auf dem Willy-Brandt-Ring wurde der Spitzenreiter gefasst. Er hatte 116 km/h auf dem Tacho - vorgeschrieben sind hier lediglich 50 km/h. Der Raser muss seinen Führerschein für drei Monate abgeben, bekommt zwei Punkte in Flensburg und zahlt 480 Euro Bußgeld, berichtet die Polizei. Im Autobahnkreuz Duisburg-Nord wurden 137 Autofahrer erwischt, hier war der Schnellste mit 115 Stundenkilometer unterwegs, erlaubt sind 80 km/h.

Autorennen endet in einer Sackgasse

In der Nacht stoppten die Polizeibeamten noch ein Autorennen in Hochemmerich: Gegen 0.55 waren ein Daimler und ein Audi auf der Moerser Straße viel zu schnell Richtung Asterlager Straße unterwegs. Bei ihrer rasanten Fahrt seien sie zeitweise parallel zueinander gefahren und hätten so billigend riskiert, das andere zu Schaden kommen. Die Polizei stoppte die beiden in einer Sackgasse, stellte die Autos und die Führerscheine sicher. Die 20 und 22 Jahre alten Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen des verbotenen Autorennens.

Zur Bilanz der Nacht gehören außerdem sechs Strafanzeigen, weil Fahrer ohne Führerschein, ohne Versicherungsschutz und mit falschen Kennzeichen erwischt wurden.

